Advertisement

ينتظر مجدداً مداولات جديدة لمجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة ربما اليوم الثلاثاء او الاسبوع المقبل وقد تمتد المداولات الى ما قبل نهاية العام، على امل التوصل الى صيغة توافقية بين الاعضاء حول تشكُّل القوة التي ستحل محل اليونيفيل بعد انتهاء مهامها نهاية العام الحالي، وسط تحرّك فرنسي لإعداد مشروع قرار خلال شهر كانون الأول لملء الفراغ الأمني في جنوب لبنان.وتتركز فكرة المشروع الاساسية حسب معلومات «اللواء» من مصادر رسمية على ان تقوم القوات الاممية التي تبقى في الجنوب خلال انسحابها التدريجي بمواصلة مهام المراقبة والرصد والافادة ومساعدة الجيش اللبناني والمدنيين في قراهم، الى حين الانسحاب النهائي ربما خلال ستة اشهر من العام 2027 بعدما يكون مجلس الامن خلال هذه الفترة قد توصل الى صيغة بديلة. لكن حتى الآن بقيت مسألة المواقع التي ستخليها اليونيفيل من دون حل للجهة التي ستتولاها، وسط مخاوف من تمدد قوات الاحتلال الى هذه المواقع في القرى المحتلة وعددها نحو 30 موقعاً.اضافت «اللواء» ايضا ان المندوب في الامم المتحدة مايك والتز لم يقدم خلال مداولات مجلس الامن أيَّ صيغة اميركية للحل بل ترك الموضوع لفرنسا.وتسعى باريس، بصفتها «حاملة القلم» في الملف اللبناني، إلى صياغة نص يحظى بغطاء أممي يدمج بين القرار 1701 (مع إدخال تعديلات عليه) وبنود اتفاق الإطار الثلاثي (بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة)، لضمان عدم نشوء فراغ ميداني بعد بدء انسحاب قوات اليونيفيل مطلع عام 2027.وافيد أبلغت الدول الأعضاء نيتها إعداد مشروع قرار أممي خلال الشهر المقبل، ستبدأ بصياغته الأسبوع المقبل، على أن تتضمّن المسودّة ترتيبات لانتقال منظّم من المهمة الحالية إلى آلية جديدة، مع البحث في تعديل وتيرة الانسحاب والإبقاء على بعض القدرات، وخصوصاً آليّات الاتّصال والتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.وفي المعلومات ايضا ان صيغة فرنسا تتضمن الابقاء على نحو ألفين الى 3 آلاف عنصر خلال فترة الانسحاب التدريجي، وأن وزيرة الجيوش باشرت اتصالا بالكيان الاسرائيلي لمناقشة الصيغة المقترحة التي لم تُنجز بعد.وحضر الملف اللبناني في خلال اللقاء بين الاميركي ماركو روبيو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، ووفق معلومات دبلوماسية، لم تقتصر المحادثات على الملف الايراني وكيفية احياء عملية التفاوض بين الجانبين.فوزير الخارجية القطري يحمل معه افكارا قطرية جرى مناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الاخيرة الى ، وتم عرضها ايضا على ، وتتضمن رؤية قطرية للتعامل مع سلاح الحزب بصيغة الاحتواء المتدرج مقابل الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، وفق صيغة امنية تتولى الاشراف عليها قوة اممية ذات صلاحيات واسعة تتجاوز مهمة «اليونيفيل»،تتزامن مع اشراف قطر على عملية اعادة الاعمار. واذا كانت تلك الاوساط لا تعول كثيرا على موقف ايجابي من واشنطن «واسرائيل»، الا ان القطري ياتي في سياق تسهيل مهمة التوصل الى تفاهمات بين واشنطن وطهران باعتبار ان الاخيرة تتمسك بايجاد حلول مستدامة لوقف الحرب على الجبهة .وكان رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، اكد في كلمة القاها في صور، «أهمية تجنّب حدوث أي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الدولية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المهام الأساسية التي اضطلعت بها اليونيفيل على مدى عقود، وفي مقدمتها المراقبة، ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ودعم المجتمعات المحلية والنساء». وأشار إلى أن «مستقبل الوجود الأممي في الجنوب يرتبط بقرارات الدولي، لافتاً إلى أن اليونيفيل بدأت بالتعاون مع الجيش اللبناني تسليم عدد من مواقعها، لكنها لن تسلم المواقع لقوات احتلال».