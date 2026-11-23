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تراجعت ساعات التغذية الكهربائية في غالبية المناطق ، في ظل انخفاض إنتاج معامل الكهرباء وتراجع مخزون الفيول المتاح، فيما سجلت بعض المناطق انقطاعاً شبه كامل في التغذية، وخرجت خطوط خدمات عن الخدمة في مناطق أخرى.وفي انتظار وصول شحنة الفيول المرتقبة اليوم، بدأ معمل خفض عدد مجموعاته الإنتاجية، فيما لا يزال مستمراً في العمل، مساهماً في تأمين جزء من الإنتاج الكهربائي، وإن كان مستوى التغذية قد بدأ بالتراجع تدريجياً منذ يوم السبت.وبحسب ما تؤكد مصادر لـ"النهار"، ينتظر وصول باخرة محملة بنحو 15 ألف طن من الفيول اليوم، تبلغ قيمتها نحو 35 مليون دولار، على أن تموّل من الأموال الخاصة بالمؤسسة، في انتظار تأمين التمويل المرتقب من مستحقاتها لدى الإدارات والمؤسسات العامة، والبالغ نحو 100 مليون دولار، والذي أقرّه مجلس النواب لتسديد جزء من هذه المستحقات المتراكمة. ومن شأن توفير هذا التمويل أن يساهم في معالجة جانب من الأزمة المالية التي تواجه المؤسسة وتأمين استمرارية شراء المحروقات. إلا أن وصول الباخرة لا يعني بدء التفريغ فوراً، إذ يتطلب فتح الاعتماد نحو يومين، تليهما عملية فحص الفيول واستكمال الإجراءات اللازمة، على أن يبدأ التفريغ بعد إنجاز هذه الخطوات، والمتوقع يوم الجمعة.توازياً، تؤكد مصادر المؤسسة أنه ينتظر وصول شحنة أكبر، تبلغ نحو 44 ألف طن، خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.وعلم " " أنَّ سيتلقى خلال الأشهر الـ3 المقبلة، كميات إضافية جديدة من مادة " أويل"، من أجل سدّ احتياجات مؤسسة " " لشهري كانون الثاني وشباط من العام المُقبل 2027.وذكرت المعلومات أنَّه سوف يتم استيراد أكثر من 80 ألف طن متري من الغاز أويل، فيما من المتوقع أن تصل هذه الكمية على دفعات.