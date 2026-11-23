Advertisement

كتبت" الجمهورية": نُقل عن ديبلوماسي أميركي، بأنّ «واشنطن ترى ضرورة في أن تبادر الحكومة إلى قرارات تنفيذية، تعكس الجدّية في معالجة الملفات العالقة، وفي مقدّمها حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعية إلى جانب إطلاق مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية».ويضيف الديبلوماسي عينه قائلاً: «إذا كان يطمح إلى مستقبل يتمتع بالسيادة والأمان، فلا يتمّ ذلك بالوكالة عبر إسناد هذه المهمة لقوات دولية أو أممية، بل يتحتم عليه مواجهة «حزب الله» من أجل انتزاع استقلاله وسيادته». وهذه الأجواء تتزامن أيضاً، مع بقاء لبنان على منصة التصويب، من مصادر خارجية متعدّدة، ولاسيما من قِبَل من أشار إليهم رئيس الجمهورية في النظام ، ومن قِبَل التي ترفع شيئاً فشيئاً من وتيرة اعتداءاتها على المناطق اللبنانية وتجريفها للقرى والبلدات الجنوبية، بالتزامن مع تهديدات بتصعيد جديد وتوسيع لنطاق احتلالها. والأمران يشكّلان ثقلاً ضاغطاً على الدولة اللبنانية، والتحدّي الأكبر الذي يتوق من خلاله كل اللبنانيين إلى تحرّر لبنان من الاحتلال ، وتدخّلات في شؤونه وقراره. وإذا كان تطبيق مندرجات صيغة الإطار، يشكّل أولوية النهج الذي يقوده رئيس الجمهورية، باعتباره السبيل الأفضل الممكن المتاح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والجهد الرئاسي منصب في اتجاهات خارجية لكسر حاجز الصدّ الإسرائيلي الذي عطّل «صيغة الإطار» منذ الخطوة التجريبية اليتيمة في زوطر، وشلّ المفاوضات المباشرة بصورة كاملة، ولإلزام إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها بالتنفيذ الكامل والمتدرّج لهذا «الإطار»، إلّا أنّ المرحلة الحالية باتت مضبوطة بالكامل على تحدّي تجنيب المنطقة الجنوبية فراغاً أمنياً خطيراً بعد انتهاء فترة انتداب قوات «اليونيفيل» في الجنوب آخر شهر كانون الأول المقبل.ووفق المعلومات من مصادر متابعة للمشاورات الجارية حول هذا الملف، سواء على مستوى الدول المعنية أو على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، فحتى الآن «لم يتبلور البديل الذي يمكن أن يرث مهمّة «اليونيفيل» في الجنوب، والأجواء لا تبدو مشجّعة».وتردّ المصادر عينها أسباب تعثّر ذلك إلى أنّ باريس متحمّسة للبقاء في الجنوب اللبناني، سواء عبر قوات منتدبة من وليس بالضرورة بذات حجم قوات «اليونيفيل» بصورتها الراهنة، وحتى أنّها لا تمانع في إرسال قوات فرنسية حصراً بغطاء أممي أو غير ذلك. وفي مقابل ذلك، ترفض إسرائيل تكرار تجربة «اليونيفيل»، وأي دور للأمم المتحدة، كما ترفض بصورة قاطعة أي دور فاعل لفرنسا في جنوب لبنان، والولايات المتحدة متناغمة بصورة كاملة مع الموقف الإسرائيلي، ولن تتبرّع بأي دور لفرنسا. وما أعلن عنه المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز عن توجّه لإدراج بعض مضامين «صيغة الإطار» في القرار الذي سيصدر قبل نهاية الشهر المقبل عن مجلس الأمن الدولي في شأن مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، لا يعدو أكثر من إعلان نيات».إلى ذلك، أبلغ مسؤول أممي إلى «الجمهورية» قوله «إنّ الوضع دقيق جداً، وثمة شعور بقلق كبير في الأمم المتحدة من حدوث فراغ أمني خطير في جنوب لبنان بعد مغادرة قوات حفظ السلام من تلك المنطقة». موضحاً أنّ «هذه القوات لن تكون مغادرتها فورية بل قد يتطلبذلك بضعة أشهر، لكنّ بقاءها بعد آخر السنة الحالية، لا يعني أنّها في إطار استكمال أي مهمة، وخصوصاً أنها تفقد صلاحية مهمتها في 31 كانون الأول 2026».وأكّد رداً على سؤال حول بديل «اليونيفيل»: «إنّ المشاورات تجري بصورة غير رسمية على مستوى مجلس الأمن، ولاسيما بين الدول الأعضاء الدائمة العضوية أو غير الدائمة. وفي كل الأحوال لا بدّ من دور أساس للأمم المتحدة في جنوب لبنان، ليستقر الوضع في هذه المنطقة، ومن دون ذلك، احتمالات استمرار التوتر ستبقى كبيرة جداً».ولفت إلى «أنّ الأمم المتحدة ترغب في أن ترى إسرائيل قد أوفت بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما أنّها ترغب في أن ترى «حزب الله» منخرطاً في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها. وممّا لا شك فيه أنّ على الحكومة اللبنانية مسؤولية مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها».وفي الإطار نفسه، أكّد مصدر رسمي «أنّ إنهاء مهمة «اليونيفيل» إجراء خاطئ، وقد أبلغ لبنان على كل مستوياته كل الموفدين، بأنّ تلك القوات لطالما شكّلت عامل اطمئنان وأمن منذ وصولها إلى لبنان في العام 1978 وفق القرار 425، ورحيلها من دون بديل يكمل مهمّتها، يرخي بمخاطر كبيرة جداً على منطقة الجنوب».ولفت إلى أنّ لبنان لا يمانع إحلال أي قوات دولية تحت راية الأمم المتحدة، وبحجم أقل من حجم «اليونيفيل»، لكنّ الشرط الأساس أن تبقى مضبوطة بمندرجات القرار 1701».