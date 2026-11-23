

Advertisement ولا يخفي رئيس المجلس تحذيراته من عدم وجود شاهد أممي على جرائم اسرائيل واحتلالها كل هذه البلدات في الجنوب. ومن هنا شدد في رسالته في عيد الاستقلال على أن الاحتلال "لا يجب ان يكون وجهة نظر عند أي لبناني في أي موقع كان".

واذا كان الرؤساء الثلاثة عبر متابعة كل اتصالاتهم الديبلوماسية مع الاعضاء الـ5 في مجلس الأمن يجمعون على التمسك ببديل لـ"اليونفيل" وعدم ترك ساحة الجنوب لإسرائيل فإن لن يقبل بحلول قوة متعددة للجنسيات على غرار الوحدات التي حضرت الى عقب الاحتلال للعاصمة عام 1982فإن تكرار هذه التجربة لن تلقى ترحيباً عند لبنان لانه في هذه الحالة ليس من الضرورة أن تمر هذه الطبعة العسكرية تحت راية الأمم المتحدة ويمكن للحكومة هنا الإعلان عن عدم قبولها بها ولو أن الأوراق على الأرض ليست في يد الافرقاء، ولاسيما استثمار انقسام اللبنانيين حيال سلاح " " ومقاربة كيفية خروج قواتها من البلدات المحتلة.

وتوازياً مع طرح الحكومة حيال القوة الدولية فإن الحراك المفتوح في البرلمان لم يتوقف حيال تجديده رسالة تقول إن اللبنانيين لا يريدون فراغاً في الجنوب أو تغييب اي قوة دولية.

وبعد العريضة النيابية التي وقعها 86 نائباً زائد الدراسة القانونية التي وجهت الى مجلس الامن يتم التحضير لخطوة ثالثة في هذا الشأن يتولاها النائب ملحم خلف وسيعمل على بلورتها مع ولا يمانع ان يتم تقديم مضمونها باسم البرلمان او الحكومة ما دام الهدف مشتركاً بين الرئاستين الثانية والثالثة مع تلاقيهما مع الرئاسة الاولى والقائمة على التمسك بضرورة الاتيان بقوة أممية بديلة من "اليونفيل".

وبالعودة إلى مواقف رئيس المجلس فهو يلخص المشهد القائم اليوم من لبنان إلى في انتظار ما ستنتهي إليه الأخيرة في مفاوضاتها مع أميركا وعلى أي مخرج سترسو. ويعتقد بري هنا ما يعيشه لبنان هو "حالة اللاحرب واللاسلم" ولا يعكس صورة تدعو الى التفاؤل امام زواره والتي يختصرها بعبارة "متشائل". كتب رضوان عقيل في" النهار" :بعد تشديد رئاسة الجمهورية والحكومة على مطالبة المجتمع الدولي بعدم الوقوع في فخ الفراغ الاممي في الجنوب يزيد رئيس المجلس على هذا الموقف بقوله امام كل مراجعيه وهذا ما يؤكده ويكرره لـ"النهار" أن ما تلقاه من جلسة مجلس الامن في الاسبوع الفائت لا يمكن حسم حصيلتها بعد رغم كل الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا الخصوص" في النهاية نقول ونصر على مسلمة وهي اننا لن نقبل الاتيان بأي قوة اذا لم تكن تحت علم ". ويضيف أن هذا ما يريده الجنوب وكل اللبنانيين".ولا يخفي رئيس المجلس تحذيراته من عدم وجود شاهد أممي على جرائم اسرائيل واحتلالها كل هذه البلدات في الجنوب. ومن هنا شدد في رسالته في عيد الاستقلال على أن الاحتلال "لا يجب ان يكون وجهة نظر عند أي لبناني في أي موقع كان".واذا كان الرؤساء الثلاثة عبر متابعة كل اتصالاتهم الديبلوماسية مع الاعضاء الـ5 في مجلس الأمن يجمعون على التمسك ببديل لـ"اليونفيل" وعدم ترك ساحة الجنوب لإسرائيل فإن لن يقبل بحلول قوة متعددة للجنسيات على غرار الوحدات التي حضرت الى عقب الاحتلال للعاصمة عام 1982فإن تكرار هذه التجربة لن تلقى ترحيباً عند لبنان لانه في هذه الحالة ليس من الضرورة أن تمر هذه الطبعة العسكرية تحت راية الأمم المتحدة ويمكن للحكومة هنا الإعلان عن عدم قبولها بها ولو أن الأوراق على الأرض ليست في يد الافرقاء، ولاسيما استثمار انقسام اللبنانيين حيال سلاح " " ومقاربة كيفية خروج قواتها من البلدات المحتلة.وتوازياً مع طرح الحكومة حيال القوة الدولية فإن الحراك المفتوح في البرلمان لم يتوقف حيال تجديده رسالة تقول إن اللبنانيين لا يريدون فراغاً في الجنوب أو تغييب اي قوة دولية.وبعد العريضة النيابية التي وقعها 86 نائباً زائد الدراسة القانونية التي وجهت الى مجلس الامن يتم التحضير لخطوة ثالثة في هذا الشأن يتولاها النائب ملحم خلف وسيعمل على بلورتها مع ولا يمانع ان يتم تقديم مضمونها باسم البرلمان او الحكومة ما دام الهدف مشتركاً بين الرئاستين الثانية والثالثة مع تلاقيهما مع الرئاسة الاولى والقائمة على التمسك بضرورة الاتيان بقوة أممية بديلة من "اليونفيل".وبالعودة إلى مواقف رئيس المجلس فهو يلخص المشهد القائم اليوم من لبنان إلى في انتظار ما ستنتهي إليه الأخيرة في مفاوضاتها مع أميركا وعلى أي مخرج سترسو. ويعتقد بري هنا ما يعيشه لبنان هو "حالة اللاحرب واللاسلم" ولا يعكس صورة تدعو الى التفاؤل امام زواره والتي يختصرها بعبارة "متشائل".

وكتب محمد بلوط في" الديار": تقول مصادر مطلعة ان دعوات ومحاولات الرئيس بري بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، لم تحدث خرقا مهما ومؤثرا باتجاه تجاوز الخلافات والتصدعات في الساحة ، لاسيما ان هناك من يراهن على استمرار التوترات والتصعيد الداخلي بالتناغم مع بعض الخارج، وهذا ما دفعه الى المضي في تكرار موقفه، وتشديده على الوحدة بين اللبنانيين. ويكشف مصدر نيابي عن معلومات امنية وردت مؤخرا لمراجع مسؤولة، حول محاولات محتملة لافتعال توترات واحداث امنية متنقلة او متفرقة، من اجل اغراق الوضع الداخلي في حالة من الارباك وعدم الاستقرار، واللعب على وتر الفتنة. ويضيف ان الجيش والقوى الامنية تقوم بدورها وواجبها في حماية الامن والاستقرار، لكن هناك حاجة لتحسين الاجواء السياسية، من خلال ما يعمل عليه الرئيس بري.

وفي هذا السياق، ابلغ الرئيس بري بعض زواره انه لن يكتفي بالتأكيد على الوحدة الوطنية، وانه سيستمر في سعيه الى فتح وتنشيط الحوارات بين اللبنانيين على غير مستوى او صعيد.

ويحاول رئيس المجلس منذ اسابيع اعادة التواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله، انطلاقا من قناعته بان الحوار هو السبيل الناجع للتفاهم حول الملفات المعقدة، لمواجهة التحديات الصعبة.

ويقول مصدر سياسي مطلع ان الاجواء التي سجلت مؤخرا لم تكن سلبية، وان الباب لم يقفل امام المساعي لاعادة التواصل والحوار بين بعبدا والضاحية الجنوبية، وان قيادة حزب الله عممت على النواب والمسؤولين عدم التصعيد. وسبق ان كررت اوساط بعبدا التأكيد بان ابواب القصر مفتوحة للجميع، لكنها شددت في الوقت نفسه على ترحيبها بالحوار، من دون اية شروط او مواقف مسبقة.

ويضيف المصدر ان خطاب في عيد الاستقلال احدث ردة فعل سلبية اضافية لدى الحزب، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول مسار ومصير محاولات اعادة التواصل والحوار مع رئيس الجمهورية.

ويعتقد المصدر ان خطاب الاستقلال زاد من صعوبة المساعي لفتح حوار قريب بين الرئيس عون وحزب الله، لكنه لم يقفل الباب أمامها.