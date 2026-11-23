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كتبت رلى في" الاخبار": لم تقلع الرحلة التجريبية الأولى من مطار القليعات، الأحد الماضي، بالتزامن مع عيد ، كما كان مُقرّراً. وبدلاً من ذلك، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بياناً في اليوم نفسه أعلن فيه أن «مشروع إعادة تأهيل وتشغيل انتقل من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي والهندسي المتكامل على أرض الواقع». وفي هذا الإعلان أول إقرار ضمني بأن المطار غير جاهز للتشغيل، وأن الأعمال الفعلية لاستكمال تأهيله لم تبدأ إلا أخيراً، تنفيذاً للإصلاحات التي تطلبها الهيئة العامة للطيران المدني، وفي مقدّمها الالتزام بالتشريعات والمواصفات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي يُعدّ عضواً فيها ومُلزماً بتطبيق معاييرها.وبذلك، طُويت صفحة الوعود والمواعيد الافتراضية التي حكمت المرحلة السابقة، بعدما تبيّن لرئيس الحكومة نواف سلام أن المعلومات التي وصلته عن «جهوزية المطار»، واستند إليها لتحديد موعد الرحلة التجريبية في عيد الاستقلال والتوجه بها إلى ، كانت خاطئة للتغطية على التقصير.وعلم أن سلام استدعى، أخيراً، عضو مجلس إدارة مطار الدولي جلال حيدر، للاستماع إلى تقييمه لوضع المطار والوقوف على رأيه في إمكان افتتاحه ومدى جهوزيته لاستقبال الطائرات وتسيير الرحلات منه. وحيدر لبناني - أميركي شغل مناصب قيادية عدّة في منظمة الطيران المدني الدولي، وتولّى إدارة العمليات في مطار شيكاغو أوهير الدولي، ويُعدّ من المرجعيات المتخصّصة في الرقابة على قطاع الطيران وإدارة المطارات.وبحسب المعلومات، أسهم رأي حيدر في إقناع رئيس الحكومة بتأجيل الرحلة التجريبية، تفادياً لتسييرها قبل استكمال إجراءات سلامة الطيران، ولتجنّب أي تبعات قانونية قد تترتب على جراء مخالفة المعايير الدولية المُلزمة لتشغيل المطارات وترخيصها. كذلك كان لشركة «دار الهندسة»، الاستشارية المُكلّفة بمراقبة تنفيذ الأشغال في المطار، دور أساسي في قرار التأجيل، بعدما أبلغت رئيس الحكومة ضرورة استكمال الأعمال الهندسية المطلوبة لإعادة التأهيل قبل الانتقال إلى التشغيل. وتفيد مصادر في الشركة بأن موقفها الحاسم، إلى جانب التقييم الذي قدّمه حيدر، ساهما في وضع سلام أمام صورة أوضح عن الواقع الفعلي للمطار. وفي هذا السياق، كشفت مصادر عن مخالفة ارتكبها رئيس مؤسسة مطار والمديرالتنفيذي لشركة MEAS محمد شاتيلا، تمثّلت في نقل معدّات مُخصّصة لأمن المطارات من مطار رفيق الدولي إلى مطار القليعات، خلافاً للأصول القانونية. وتبيّن أن هذه المعدّات هي هبة مُقدّمة من الحكومة إلى مطار بيروت، ما يطرح تساؤلات عن قانونية قيام شاتيلا بنقلها والتصرّف بها، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد ملابساتها.