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كتب داوود رمال في" نداء الوطن": لم يختر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صخور نهر الكلب ليحتفل باستقلال لم يكتمل، بل ليعلن من فوق ذاكرة الغزاة والوصايات أن يقف أمام لحظة فاصلة بين تاريخ استُبيحت فيه الدولة ومستقبل يُراد فيه إنهاء قابلية الوطن للاستباحة. فالرسالة الرئاسية لم تكن استعادة لخطاب السيادة التقليدي، ولا محاولة لتوزيع المسؤوليات بالتساوي إرضاءً للتوازنات الداخلية، بل بدت أقرب إلى إعلان انتهاء صلاحية المعادلات التي حكمت لبنان لعقود، وحوّلت أرضه إلى ساحة صراعات، وشعبه إلى وقود حروب، ومؤسساته إلى هياكل عاجزة عن احتكار القرار وحماية المصير.جوهر التحوّل الذي أعلنه عون لا يكمن في المطالبة بانسحاب أو إنهاء السلاح الخارج عن الدولة، فهذان مطلبان معروفان، بل في إسقاط المنطق السياسي الذي جعل أحدهما شرطًا لبقاء الآخر. لقد وضع الاحتلال والاختراق للسيادة داخل معادلة سببية واحدة، حيث يتغذى كل منهما من استمرار الثاني، ويتبادلان إنتاج الذرائع والمخاطر. وبذلك، سحب الرئيس عون من الطرفين القدرة على احتكار تحديد وتعريف المشكلة اللبنانية، وأسقط محاولة تحويل لبنان إلى رهينة بين احتلال يدّعي الضرورات الأمنية وسلاح يدّعي ضرورات المقاومة.ولعل الرسالة الأخطر الموجهة إلى إسرائيل أن الدولة اللبنانية لم تعد تقبل موقع المتلقي لشروط الأمن الإسرائيلي، بل تقدم نفسها شريكًا سياديًا يمتلك الحق الحصري في ضمان أمن حدوده.أما في الاتجاه الإيراني، فقد تجاوز عون اللغة الدبلوماسية التي اعتادت الفصل بين السلاح ووظيفته الإقليمية، وذهب إلى أصل المشكلة وهو وجود قرار عسكري لبناني يخضع لحسابات تتجاوز المصلحة الوطنية.وفي الداخل، حمل الخطاب محاولة جريئة لتفكيك اقتصاد الخوف السياسي الذي ازدهر على أنقاض الثقة الوطنية. فالرئيس عون لم يوجّه إنذارًا إلى جماعة لبنانية، بل قدّم ضمانات دستورية وميثاقية تمنع تحويل حصرية السلاح إلى مشروع انتقام أو تغيير لموازين الشراكة.لكن البعد الأكثر أهمية يكمن في أن الرئيس عون رفع سقف الالتزام الرئاسي إلى مستوى يصعب التراجع عنه. فقد انتقل من إدارة التناقضات إلى إعلان ضرورة إنهائها، ومن توصيف الأزمة إلى تحديد المسؤولين عن استمرارها. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة لن تُقاس ببلاغة الخطاب، بل بقدرة المؤسسات على تحويله إلى قرارات وإجراءات ومهل تنفيذية.وكتب معروف الداعوق في" اللواء":يترقَّب الوسط السياسي والشعبي الخطوات اللاحقة للدولة اللبنانية، بعد المواقف المهمة ،التي اطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون بعيد الاستقلال.سبق مواقف عون هذه، اتخاذ الحكومة قبل مدة، قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها ومن ضمنها سلاح ، وقرار بملاحقة والقاء القبض على كل من يحمل او ينقل السلاح والذخائر، دون ترخيص وخارج القانون.بالطبع، لم تلقَ مواقف الرئيس عون العالية النبرة إلى هذا الحد، ضد سلاح حزب الله والتدخل الايراني، في شؤون لبنان الداخلية، الاستحسان لدى الحزب وأتباعه، وقوبلت بردات فعل سلبية ، واطلاق سلسلة من التهديدات ضد كبار المسؤولين.هل تكون بداية تنفيذ قرار نزع سلاح الحزب من مدينة ، باعلانها مدينة خالية من السلاح والانطلاق منها إلى باقي المناطق الاخرى تباعاً؟التأخير في تنفيذ نزع سلاح حزب الله، يعني وقف تنفيذ اتفاق الاطار بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية الجنوبية المحتلة ووقف الاعتداءات والقصف الإسرائيلي واعادة النازحين إلى قراهم ومناطقهم الجنوبية، وتجميد عملية اعادة الاعمار واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين لدى الجيش الاسرائيلي إلى ذويهم.