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كتبت ندى ايوب في" الاخبار": فيما ترزح عشرات البلدات ، التي تشكّل نحو 6% من مساحة البلاد، تحت الاحتلال ، وتتعرّض للقصف والتجريف اليومي، اختار سفير في أنقرة، منير عانوتي، الاحتفال بذكرى الاستقلال على طريقة متعهّدي الحفلات. فبدلاً من إقامة حفل استقبال رسمي، نظّم مساء السبت الفائت حفلاً غنائياً أحيته الفنانة كارول سماحة، واعتلى خلاله السفير المسرح مشاركاً في أجواء الرقص والغناء، في مشهد بدا منفصلاً عن واقع البلد الذي يُفترض أن يمثّله، وعن الدلالة السياسية للاستقلال في ظل استمرار الاحتلال.المفارقة أن «حفلة أنقرة» جاءت في وقت غابت فيه المظاهر الرسمية عن معظم المؤسسات والبعثات اللبنانية. ففي لبنان، اقتصر إحياء الذكرى على احتفال نهر الكلب الذي شارك فيه رئيس الجمهورية، جوزاف عون، وغلب عليه الطابع السياسي، فيما اعتذر رئيسا الحكومة ومجلس النواب عن عدم تقبّل التهاني، ولم ينظّم الجيش عرضاً عسكرياً، ولم تطلب والمغتربين من بعثاتها تنظيم احتفالات بالمناسبة. وحده عانوتي قرّر إحياءها بحفل غنائي راقص.حفل الاستقلال، بما له من دلالة سياسية ومراسمية، يفترض أن يعكس صورة الدولة ومواقفها، وأن ينسجم مع أولوياتها، لا أن يتحوّل إلى مناسبة يحدّد كل سفير شكلها ومضمونها وفق تقديره الشخصي، خصوصاً عندما يعتلي السفير المسرح راقصاً و«دابكاً».اضافت" الاخبار": تكشف الوقائع في بعثات أخرى أن المسألة لا تتعلق فقط باختلاف أشكال الاحتفال، بل بغياب معيار واضح يحكم تنظيمها، وبالتداخل بين المناسبات الوطنية وبين زيارات يوسف رجي.فقد أحيت بعثة لبنان في باريس ذكرى الاستقلال بحفل استقبال بروتوكولي. إلا أن الحفل الباريسي لم يخلُ بدوره من الانتقادات، إذ اشار عدد من أبناء الجالية اللبنانية، في منشورات على ، إلى عدم دعوة شخصيات ووجوه لبنانية معروفة وفاعلة في المجتمع الفرنسي، أمضت أكثر من أربعين عاماً في الاغتراب، مشيرين إلى أن «القاعة والضيافة والطعام كانت معدّة لاستيعاب نحو ألفي شخص، في حين أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 300 شخص»!وفي بروكسيل، وزّعت السفارة دعوات إلى حفل استقبال بعنوان «بمناسبة عيد الاستقلال وزيارة وزير الخارجية يوسف رجّي». لكن بعدما طرأ تعديل على برنامج رجي وعاد إلى قبل 18 تشرين الأول، الموعد المحدد للاحتفال، ألغت السفارة الدعوة ووزّعت رسالة اعتذار. وبذلك، بدا أن المناسبة مرتبطة بوجود الوزير في بلجيكا أكثر من ارتباطها بذكرى الاستقلال نفسها.وتتصل هذه الواقعة بأسئلة أوسع عن كلفة جولات رجي الخارجية وأوجه الإنفاق عليها. فقد علمت «الأخبار» أن رحلته إلى كندا، مع الوفد المرافق والأصدقاء والزوجات، كلّفت 185 ألف دولار، فيما بلغت كلفة رحلتيه إلى وبلجيكا 115 ألف دولار، خُصّص منها 13 ألف دولار لحفل استقبال الوزير في بروكسيل...