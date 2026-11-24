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يترقب المسؤولون اللبنانيون المعطيات الأولية للمشاورات التي ستنطلق بزخم في أروقة ، ابتداء من اليوم خصوصاً بين الأميركية وفرنسا الهادفة إلى الاتفاق على بديل من اليونيفيل بعد بدء انسحابها من الجنوب في نهاية السنة الحالية.ويسجل تحرّك فرنسي مكثف لإعداد مشروع قرار خلال شهر كانون الأول لملء الفراغ الأمني في جنوب .وتتركز فكرة المشروع الاساسية حسب المعلومات من مصادر رسمية على ان تقوم القوات الاممية التي تبقى في الجنوب خلال انسحابها التدريجي بمواصلة مهام المراقبة والرصد والافادة ومساعدة الجيش والمدنيين في قراهم، الى حين الانسحاب النهائي ربما خلال ستة اشهر من العام 2027 بعدما يكون مجلس الامن خلال هذه الفترة قد توصل الى صيغة بديلة. لكن حتى الآن بقيت مسألة المواقع التي ستخليها اليونيفيل من دون حل للجهة التي ستتولاها، وسط مخاوف من تمدد قوات الاحتلال الى هذه المواقع في القرى المحتلة وعددها نحو 30 موقعاً.وفي المعلومات ايضا ان صيغة فرنسا تتضمن الابقاء على نحو ألفين الى 3 آلاف عنصر خلال فترة الانسحاب التدريجي، وأن وزيرة الجيوش باشرت اتصالا باسرائيل لمناقشة الصيغة المقترحة التي لم تُنجز بعد.وقال في تصريح" إن جلسة مجلس الامن في الاسبوع الفائت لا يمكن حسم حصيلتها بعد رغم كل الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا الخصوص وفي النهاية نقول ونصر على مسلمة وهي اننا لن نقبل الاتيان بأي قوة اذا لم تكن تحت علم الأمم المتحدة ، وهذا ما يريده الجنوب وجميع اللبنانيين".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة الاستقلال قال فيها : "فيما لا تزال الأعمال العدائية تشكّل واقعاً يومياً مؤلماً، وتبقى أعداد كبيرة من المنازل مدمّرة، ويُمنع مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وفيما تتزايد المخاوف من تصعيد جديد، فإن فرنسا، في مواجهة القلق الذي يساور السكان المدنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً بالفعل، ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازونها. وفي هذا السياق، أود أن أحيّي القرار الشجاع الذي اتخذتموه بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات ، بهدف المضي نحو سلام متين ودائم. إن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي يشكّل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة ، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي" .في المقابل، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الانقسام السياسي على خلفية السجال الذي انطلق عقب كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون عشية عيد الاستقلال.في المقابل، نُقل عن ديبلوماسي أميركي، بأنّ «واشنطن ترى ضرورة في أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى قرارات تنفيذية، تعكس الجدّية في معالجة الملفات العالقة، وفي مقدّمها حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعية إلى جانب إطلاق مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية».اضاف : «إذا كان لبنان يطمح إلى مستقبل يتمتع بالسيادة والأمان، فلا يتمّ ذلك بالوكالة عبر إسناد هذه المهمة لقوات دولية أو أممية، بل يتحتم عليه مواجهة «حزب الله» من أجل انتزاع استقلاله وسيادته».بدوره قال مسؤول اممي: «إنّ المشاورات تجري بصورة غير رسمية على مستوى مجلس الأمن، ولاسيما بين الدول الأعضاء الدائمة العضوية أو غير الدائمة. وفي كل الأحوال لا بدّ من دور أساس للأمم المتحدة في جنوب لبنان، ليستقر الوضع في هذه المنطقة، ومن دون ذلك، احتمالات استمرار التوتر ستبقى كبيرة جداً».ولفت إلى «أنّ الأمم المتحدة ترغب في أن ترى قد أوفت بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما أنّها ترغب في أن ترى «حزب الله» منخرطاً في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها. وممّا لا شك فيه أنّ على الحكومة اللبنانية مسؤولية مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها».