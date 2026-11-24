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تتسارع بشكل لافت عملية دفع التعويضات التي أعلن عنها " " للمتضررين من الحرب، وسط اهتمام واضح بإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات خلال فترة قصيرة.وتربط أوساط متابعة هذا الاندفاع برغبة "الحزب" في تحريك العجلة الاقتصادية داخل بيئته الشعبية، والتخفيف من حالة التململ الناتجة عن الأوضاع المعيشية الصعبة.لكن ثمة قراءة أخرى ترى أن "الحزب" يسعى إلى إنجاز هذه الالتزامات المالية تحسباً لاحتمال اندلاع حرب جديدة أو دخول البلاد في مرحلة توتر أمني طويلة، بما قد يجعل عملية دفع التعويضات أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالتطورات الإقليمية.في المقابل، تفيد اوساط مقرّبة من "الحزب" انه تلقّى خلال الفترة الماضية مجموعة من الرسائل من أكثر من دولة عربية، أعربت فيها عن استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني بشكل كامل، فور انتهاء الصراع الدائر في المنطقة والوصول إلى تسوية سياسية وأمنية شاملة.وبحسب هذه الرسائل، فإن الدول المعنية تبدي استعداداً لتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء ، بما يشمل المنازل والبنى التحتية والمرافق الأساسية. إلا أن ترجمة هذه العروض إلى خطوات عملية تبقى مرتبطة بالتطورات الإقليمية، وبمدى استقرار الوضع الأمني في .