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في اليوم الذي تلا الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، يبدو أن لم يخرج بعد من دائرة الأسئلة المصيرية التي تطارد دولته وسيادته. فالكلام الرئاسي عن حصرية السلاح، والرفض الواضح للتدخلات الخارجية، لا يزال ينتظر ترجمته إلى خطوات عملية، فيما تستمر الاعتداءات في الجنوب، وتقترب اليونيفيل من نهاية مهمتها، من دون أن تتضح بصورة نهائية طبيعة القوة أو الآلية التي ستملأ الفراغ بعدها.وفي موازاة المشهد السياسي والأمني، يواجه لبنان تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية، فيما يخسر اليوم واحداً من أبرز وجوهه الروحية والفكرية، المطران جورج خضر، الذي شكّل على مدى عقود صوتاً للحوار والانفتاح والإنسان.لا تزال أصداء كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية عيد الاستقلال تتفاعل سياسياً. فقد وضع الرئيس أمام اللبنانيين معادلة واضحة تقوم على اعتبار الاحتلال لأجزاء من الأراضي والتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، من خلال السلاح والقرارات الخارجة عن سلطة الدولة، عقبتين أساسيتين أمام استعادة السيادة الكاملة.وكان عون قد دعا إلى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، كما جدّد تمسكه بحصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه لا يجوز أن يبقى سلاح خارج مؤسساتها ويخدم مصالح قوى خارجية.لكن الكلمة أثارت مواقف متباينة. ففي حين رأى سمير جعجع فيها موقفاً سيادياً ينبغي أن تتبعه خطوات عملية، اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ أحمد قبلان والشيخ علي الخطيب أن بعض مضامينها تثير الانقسام، فيما أبدت قوى سياسية أخرى تأييدها لمضمونها.والسؤال الذي يبقى مطروحاً: هل تستطيع السلطة الانتقال من تثبيت الموقف إلى تنفيذ القرارات، أم أن لبنان سيبقى أسير التوازنات التي تمنع الدولة من استكمال استعادة قرارها؟أثار نشر المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية مقطعاً مصوراً من داخل مدرسة رسمية في بلدة دبل الحدودية، ظهرت فيه أمام تلامذة لبنانيين، موجة استنكار رسمية وسياسية.رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن استخدام الأطفال في مشهد دعائي عسكري يشكل انتهاكاً لحقوقهم وحرمة المؤسسات التربوية، مؤكداً أن القوة القائمة بالاحتلال لا يحق لها استغلال الأطفال لتجميل صورتها أو فرض هيمنتها على أبناء الجنوب.من جهتها، أكدت وزارة التربية أن الزيارة لم تكن منسقة معها، فيما أوضحت بلدية دبل أن التصوير حصل قبل نحو شهر، من دون تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة، محذرة من تحميل التلامذة أو المعلمين مسؤولية ما حصل.وتتجاوز القضية حدود الصورة والفيديو؛ فهي تطرح مسألة أكثر خطورة تتصل بمدى قدرة الدولة اللبنانية على حماية المؤسسات التربوية والمدنيين في القرى التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال والقيود العسكرية الإسرائيلية.أعلن الجيش اللبناني ضبط نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة في منطقة الدورة – مشاريع القاع، بينها 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغراماً من مادة TNT، كانت مهرّبة من الأراضي .وأوقف الجيش ثلاثة أشخاص مشتبه بتورطهم في عملية التهريب، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد مصدر الشحنة والجهة التي كانت ستتسلمها.وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الاهتمام الأمني والقضائي بملف المتفجرات، بعد ضبط شحنة أخرى في منطقة ضهر البيدر الشهر الماضي، في قضية أثارت أسئلة جدية حول شبكات التهريب واستخدام الأراضي اللبنانية لنقل المواد الخطرة.ومن الضروري هنا التمييز بين ما أعلنه الجيش رسمياً وبين ما يتردد عن هوية الجهات التي تقف وراء الشحنة، إذ لم يعلن الجيش عن الجهة المالكة لها أو عن وجهتها النهائية.تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض أطراف بلدة برعشيت لغارات، وباستهداف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى تسجيل انفجارات لطائرات مسيّرة في محيط النبطية الفوقا.وتؤكد هذه التطورات أن الهدوء لا يزال هشاً، وأن التفاهمات السياسية والأمنية لم تنجح حتى الآن في وضع حد للاعتداءات أو تثبيت قواعد واضحة تمنع التصعيد.بدأت قوات اليونيفيل تسليم عدد من مواقعها ونقاطها العسكرية إلى الجيش اللبناني في الجنوب، في إطار التحضيرات المرتبطة بانتهاء ولايتها في 31 كانون الأول 2026.وقد شدد قائد القوة الدولية ديو داتو أبانيارا، خلال لقاء في صور، على ضرورة تجنب أي فراغ أمني بعد انتهاء المهمة، مؤكداً أهمية استمرار مراقبة الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ودعم المجتمعات المحلية.وبموجب القرار 2790، تبدأ عملية الانسحاب المنظم والآمن للقوات الدولية في الأول من كانون الثاني 2027، على أن تستمر خلال سنة.وفي المقابل، لا تزال تطالب بإيجاد صيغة دولية بديلة تحت مظلة ، تضمن استمرار الرقابة والمساعدة في تثبيت الاستقرار، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب.المسألة لم تعد إدارية أو مرتبطة بتبديل مواقع عسكرية، بل تتصل بمستقبل الأمن في منطقة عاشت منذ عام 1978 تحت مظلة القوات الدولية. فهل تستطيع الدولة اللبنانية تحمل هذه المسؤولية وحدها، وهل سيكون الجيش قادراً على الانتشار والقيام بمهامه في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات؟تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة عيد الاستقلال، جدد فيها تأكيد دعم فرنسا للبنان ولسيادته.ورحب ماكرون بإطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أن إطار الاتفاق الموقع في 26 حزيران برعاية أميركية يشكل خطوة أولى نحو تعزيز السيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701.لكن الرسالة الفرنسية، على أهميتها السياسية، لا تعني التوصل إلى اتفاق جديد بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، ولا تقدم حلاً نهائياً لمسألة الانسحاب الإسرائيلي.لبنان اليوم في حداد على رحيل المطران جورج خضر، متروبوليت جبل لبنان السابق للروم الأرثوذكس، الذي غيّبه الموت عن عمر ناهز 103 أعوام.لم يكن الراحل مجرد رجل دين أو صاحب موقع كنسي، بل كان واحداً من أبرز الأصوات الفكرية والروحية في لبنان والمشرق، ومن الشخصيات التي جعلت من الحوار بين المسيحية والإسلام، ومن الانفتاح على الآخر، رسالة حياة لا مجرد شعار.جمع بين اللاهوت والفلسفة والأدب والثقافة، وامتلك قدرة نادرة على مخاطبة الإنسان من خارج حدود الانتماء الطائفي، مؤمناً بأن الإيمان الحقيقي لا يعزل الإنسان عن العالم، بل يجعله أكثر التصاقاً بقضايا الإنسان وكرامته وحريته.وكانت له مساهمات بارزة في النهضة الروحية والفكرية للكنيسة الأنطاكية، وفي تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي، كما ترك مؤلفات ونصوصاً شكلت مرجعاً لأجيال من المثقفين واللاهوتيين.برحيله، يخسر لبنان قامة لم تكن تقيس حضورها بحجم الموقع، بل بعمق الفكرة واتساع الأفق الإنساني.ومن المقرر أن تقام مراسم الوداع والدفن يوم الخميس 26 تشرين الثاني في كنيسة القديس جاورجيوس في بصاليم، على أن تتم مراسم الدفن في كنيسة مار شربل في برمانا، وفق البرنامج الذي أعلنته البطريركية.في ملف ثقافي يحمل أبعاداً وطنية وإنسانية، تتجه وزارة الثقافة إلى إطلاق منصة رقمية لجمع وحفظ الذاكرة اللبنانية المهددة بفعل الحرب والدمار.وتدعو المبادرة اللبنانيين في الداخل والانتشار إلى المساهمة بنسخ رقمية من الصور القديمة والأفلام والرسائل والتسجيلات والوثائق العائلية، إضافة إلى الشهادات التي توثق الحياة الاجتماعية والتراثية في القرى والبلدات.وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل ما تعرضت له قرى الجنوب من تدمير طال منازل تاريخية وأسواقاً ومكتبات وكنائس ومواقع تراثية.فالخطر لا يقتصر على خسارة الحجر، بل يمتد إلى خسارة الذاكرة الجماعية والروابط التي تجمع الأجيال بأرضها وتاريخها.وفي بلد يملك انتشاراً واسعاً في العالم، تصبح مساهمة المغتربين في استعادة هذه الذاكرة وحفظها مسؤولية وطنية وثقافية تتجاوز الحدود.لا يزال الملف المالي اللبناني ينتظر خطوات تشريعية وإصلاحية أساسية، بعدما انتهت جولة المباحثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في 13 تشرين الثاني من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج مساعدات.وكان وزير المال ياسين جابر قد أبدى تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق خلال الفصل الأول من عام 2027.وتتمحور المفاوضات حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتوزيع الخسائر المالية، إضافة إلى ضرورة مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.وتبقى القضية الأكثر حساسية هي كيفية توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، من دون تحميل أصحاب الودائع وحدهم كلفة الانهيار.وفي هذا السياق، شدد الصندوق على ضرورة احترام تسلسل المسؤوليات، وعدم تحميل المودعين الخسائر قبل المساهمين والدائنين ذوي المرتبة الأدنى.أما السؤال الذي ينتظر اللبنانيون جوابه فهو: هل تتحول الوعود الإصلاحية إلى تشريعات فعلية، أم يستمر تدوير الأزمة على حساب حقوق المودعين ومستقبل الاقتصاد؟تتواصل التجاذبات السياسية في إسرائيل، وسط خلافات بين بنيامين نتنياهو وغادي أيزنكوت بشأن التهديدات الإقليمية، ولا سيما كيفية التعامل مع إيران.وكان نتنياهو قد حذر من التقليل من خطورة التهديدات التي تواجه إسرائيل، في موقف جاء بعد تصريحات لأيزنكوت اعتبر فيها أن لا تهديد إيرانياً وشيكاً يستدعي تحركاً عسكرياً فورياً.كما انتهت المحادثات بين حزبي الرجلين بشأن تشكيل الحكومة من دون التوصل إلى اتفاق.ويكتسب هذا التطور أهمية بالنسبة إلى لبنان، لأن أي تغيير في الحسابات السياسية والعسكرية الإسرائيلية قد ينعكس مباشرة على طبيعة التعامل مع الجبهة اللبنانية.في تطور أمني لافت، أعلنت تركيا أن حزب العمال الكردستاني أخلَى 14 موقعاً له في منطقة هاكورك شمال العراق، في إطار مسار السلام الجاري بين أنقرة والحزب.وتندرج الخطوة في سياق محاولات تثبيت التفاهمات الأمنية والسياسية بين الطرفين، بما قد يفتح الباب أمام تحولات في المشهد الأمني التركي والكردي والإقليمي.وتبقى أهمية هذا التطور في اختبار مدى قدرة الاتفاقات السياسية على ترجمة نفسها إلى تغييرات ميدانية مستدامة.لا تزال الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة بالغة الصعوبة، مع ورود تقارير عن سقوط قتلى في ضربات إسرائيلية جديدة، بينهم عامل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.وفي موازاة ذلك، حذرت منظمة أوكسفام من التداعيات البيئية والصحية الكارثية التي خلفتها الحرب، ووصفت واقع القطاع بأنه تحول إلى بيئة شديدة التلوث والخطورة على حياة السكان.وتؤكد هذه التطورات أن وقف الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء الكارثة الإنسانية، وأن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى ما هو أبعد من التفاهمات السياسية المؤقتة.