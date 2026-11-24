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من المسّلم به، وخلافًا لما يعتقده بعض الذين يعتبرون اتفاق الطائف وثيقة سياسية يمكن استحضارها عندما تقتضي مصلحته الآنية، ويتجاهلها عندما تتعارض مع حساباته الضيقة والمستترة، فإن هذا الاتفاق ليس مجرد تسوية أنهت الحرب ، ولا مجرد نص أعاد توزيع الصلاحيات الدستورية بين المؤسسات، بل هو أيضاً تعهّد وطني بإعادة بناء قاعدة السيادة الواحدة، والسلطة الواحدة، والقرار الوطني المستقل، على حدّ تعبير أكثر من طرف سياسي ومرجعية روحية، وآخرهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أن اتفاق الطائف "يحض على حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".من هنا، فإن العودة إلى اتفاق الطائف اليوم ليست ترفاً سياسياً أو محاولة للنبش في تسويات الماضي، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة التي يمر بها ، ولا سيما في ظل استمرار وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وتداخل القرار اللبناني مع حسابات إقليمية تتجاوز حدود المصلحة الوطنية.لقد كان واضحاً في اتفاق الطائف أن إنهاء الحرب لا يكتمل بمجرد وقف إطلاق النار أو إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، بل يستوجب حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية. وهذه ليست قراءة مستحدثة أو اجتهاداً سياسياً طارئاً، بل هي من صلب الوثيقة التي ارتضاها اللبنانيون مدخلاً لإنهاء الحرب وإعادة بناء دولتهم.وعليه، فإن حصرية السلاح ليست مطلباً مستورداً، ولا استجابة لضغوط خارجية، ولا مشروعاً يستهدف فئة لبنانية بعينها. إنها من صميم فكرة الدولة التي توافق عليها اللبنانيون في الطائف، ومن مقتضيات قيام سلطة شرعية واحدة تتولى حماية الحدود، وصون الأمن، واحتكار قرار الحرب والسلم. ويرى كثيرون أنه كيف يمكن الحديث عن دولة مكتملة السيادة فيما لا تزال هناك جهة تمتلك قراراً عسكرياً وأمنياً خارج مؤسساتها؟والأمر لا يتوقف عند السلاح وحده. فاستقلال القرار اللبناني يشكّل وجهاً آخر لا يقل أهمية من وجوه السيادة، إذ لا يمكن للبنان أن يكون سيداً ومستقلاً إذا كان قراره الوطني خاضعاً لإملاءات خارجية، أو إذا كانت مصالحه تُحدّد وفق أولويات عواصم إقليمية ودولية، أو إذا كان اللبنانيون يدفعون أثمان صراعات لا يملكون قرار خوضها أو وقفها.إن المعضلة اللبنانية تكمن في أن بعض القوى لا تزال تتعامل مع اتفاق الطائف وفق قاعدة الانتقاء، فتتمسك ببعض بنوده عندما تخدم مصالحها، وتتحفظ عن تطبيق بنود أخرى عندما تمسّ امتيازات راكمتها خلال سنوات طويلة. وهكذا تحوّلت الوثيقة التي كان يفترض أن تكون أساساً لبناء الدولة إلى مادة للتجاذب السياسي، فيما بقيت الدولة نفسها عاجزة عن استكمال بسط سلطتها وسيادتها.ولا يجوز، في المقابل، استخدام اتفاق الطائف ذريعة لتبرير استمرار أو الاعتداءات على لبنان. فسيادة الدولة لا تتجزأ، كما أن حق لبنان في الدفاع عن أرضه وحماية مواطنيه لا يتعارض مع حصرية السلاح، بل يفترض أن يكون من مسؤولية مؤسساته الشرعية، وفي مقدمها الجيش . ولا يمكن معالجة انتهاك للسيادة بإنشاء واقع ينازع الدولة سيادتها، تماماً كما لا يمكن تبرير استمرار السلاح خارجها بذريعة استمرار التهديدات .من هنا، تقع على عاتق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مسؤولية ترجمة هذا الالتزام الوطني إلى خطوات عملية، بعيداً من سياسة شراء الوقت أو ترحيل الاستحقاقات. فالمطلوب ليس إعادة اكتشاف اتفاق الطائف في كل أزمة، بل تطبيقه كاملاً، بروحه ونصوصه، ومن دون انتقائية أو استنسابي، وبالأخص في ما يتعلق بالسيادة الكاملة وغير المنقوصة، والذهاب خطوات متقدمة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، والعمل على انجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية في أسرع وقت.كما أن المطلوب من القوى السياسية أن تتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره قضية دولة، لا قضية فريق في مواجهة فريق آخر. فلبنان لا يستطيع أن يستعيد عافيته السياسية والاقتصادية، ولا أن يستعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي، فيما لا يزال قرار الحرب والسلم موضع تنازع، والسيادة خاضعة لاجتهادات متعددة.بعد أكثر من ثلاثة عقود على إقرار اتفاق الطائف، لم يعد مقبولاً أن يبقى اللبنانيون أسرى نقاشات حول ما إذا كان ينبغي تطبيقه أو تعديله أو تفسيره وفقاً لموازين القوى. الأولوية اليوم هي تنفيذ ما لم يُنفّذ منه، واستكمال بناء الدولة التي وعد بها اللبنانيون أنفسهم بعد سنوات الحرب.فالطائف لم يمنح أي فريق حق امتلاك الدولة، ولم يعطِ أي جهة حق مصادرة قرار اللبنانيين. وما لم تصبح الأرض اللبنانية تحت سلطة واحدة، والسلاح في عهدة الدولة، والقرار الوطني مستقلاً عن الإملاءات الخارجية، سيبقى الاستقلال ناقصاً، وستبقى الدولة مشروعاً مؤجلاً، مهما تعددت الخطب والاحتفالات والمناسبات الوطنية.