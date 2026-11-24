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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 08-11-2026، ادعت إحدى المواطنات أن مجهولين أقدموا على الدخول الى منزل والدها الكائن في محلة ، وسرقوا من داخله خزنة تحتوي ذهبًا ومقتنيات شخصية بقيمة حوالي /15/ ألف دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة.أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتهم، ومن بينهم:و. ح. (مواليد عام 1997، سوري) من اصحاب السوابق في قضايا مخدرات وسرقة وتخريبم. ك. (مواليد عام 1998، فلسطيني) بحقه بلاغ بحث وتحرّ بجرم استيلاءبتاريخي 10 و11-11-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف (و. ح.) في محلة ، و(م. ك.) في محلة ، على متن سيارة نوع نيسان تُستخدم في عملية السرقة، وتمّ ضبطها.بالتحقيق معهما اعترف (و. ح.) بما نسب اليه لجهة التخطيط مع آخرين وتنفيذ عملية السرقة المذكورة في محلة النقاش، كونه عمل في السابق في صيانة الألمنيوم المذكور، وهو على علم بأن صاحبه ميسور الحال، ويقيم برفقة العاملة الأثيوبية. فدخلوا المنزل بواسطة التسلل، وعندما استيقظ صاحب المنزل قاموا بإغلاق فمه بالقوة، وسرقوا الخزنة وفروا على متن السيارة المذكورة. وأضاف أنّ المسروقات بحوزة أحد شركائهم في العملية، الذي وعدهم ببيعها، وإعطاء كل منهم حصته.وفي السياق عينه، اعترف (م. ك.) بقيامه بنقل السارقين الى مكان السرقة على متن سيارته، ثمّ الى محلة بعد الانتهاء، حيث قاموا بفتح الخزنة وكان فيها ساعات وليرة ذهبية، وأن أحد شركائهم وعده بإعطائه حصة من المسروقات.اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين.