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يقدّم مؤشران دوليان صدرا هذا العام صورتين متعاكستين عن ، الأول يرصد تحسناً في أداء النظام السياسي بعد سنوات من الشلل، والثاني يرصد تراجعاً في سيادة القانون كما يعيشها الناس فعلاً، وبين القراءتين يبرز سؤال يتجاوز الأرقام، يتعلق بما إذا كان انتظام المؤسسات الدستورية بعد الفراغ قد انعكس على حياة المواطن أمام المحاكم والإدارات والأجهزة، أم بقي إنجازاً إجرائياً لم يصل بعد إلى جوهر الدولة.فعلى مؤشر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية لعام 2025، ارتفعت نتيجة لبنان من 3.56 إلى 3.81 نقاط، أي بتحسن قدره 0.25 نقطة، ليكون بين أكثر الدول تحسناً خلال العام، رغم بقائه في المرتبة 109 وفي خانة "الأنظمة الاستبدادية"، وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إجراء الانتخابات البلدية في أيار 2025 بعد تأجيلها مرات عدة، وإلى تحسن أداء الحكومة بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون في كانون الثاني 2025 وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، معتبراً أنّ تراجع نفوذ " " خفّف من القيود الخارجية التي طالما عطّلت القرار السياسي الداخلي.غير أنّ قراءة هذا التحسن تتطلب وضعه في سياقه ، فنتيجة 3.81 لا تزال أدنى من النتيجة التي سجّلها لبنان عام 2021، وهي 3.84، حين صُنّف للمرة الأولى نظاماً استبدادياً، كما يضع التقرير نفسه لبنان في المرتبة العاشرة عالمياً بين الدول التي سجّلت أكبر تراجع في مستوى الديمقراطية بين 2011 و2025، ما يعني أنّ ما تحقق العام الماضي يمثل استعادة جزئية لما خُسر، لا قفزة نحو الأمام.في المقابل، تراجع لبنان على مؤشر سيادة القانون لعام 2026 الصادر عن "مشروع العدالة العالمي" من المرتبة 108 إلى المرتبة 109 بين 143 دولة، مع بقاء نتيجته عند 0.44 من أصل 1، أي أنّ دولاً أخرى تقدمت عليه فيما بقي هو في مكانه، علماً أنّ نتيجته كانت 0.45 عام 2023، ويكشف المسار الأطول حجم التراجع، إذ كان لبنان في المرتبة 89 عام 2019، ما يعني أنه خسر عشرين مرتبة في سبع سنوات، فيما أظهرت قراءات العامين الماضيين أنّ أضعف أدائه يتركز في المدني والجزائي، حيث يحلّ في مراتب متأخرة جداً عالمياً، وفي ذيل دول وشمال إفريقيا.ويحمل هذا التباين دلالة واضحة، فمؤشر الديمقراطية يلتقط الجانب الإجرائي من الحكم، كانتظام الانتخابات وتشكيل الحكومات وعمل المؤسسات الدستورية، وهي عناصر تحسنت فعلاً بعد سنوات من الفراغ الرئاسي والحكومي، أما مؤشر سيادة القانون، فيعتمد على استطلاعات الأسر والخبراء، ويقيس ما يعيشه الناس يومياً، من سرعة البت في ، إلى عدالة الأحكام، والفساد في الإدارات، وقدرة المواطن على الحصول على حقه أمام الدولة، وهي ميادين لم يطرأ عليها تغيير ملموس.ويزيد من هشاشة الصورة أنّ تقرير الديمقراطية نفسه حذّر من أنّ المكاسب التي سجّلها لبنان قد تكون مؤقتة، مع تجدد الضربات والتداعيات الإقليمية للحرب، مشيراً إلى أنّ تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أيار 2026 يكشف ضغطاً متزايداً على المؤسسات، ما يعني أنّ القراءة المقبلة قد لا تحمل التحسن نفسه.ومن هنا، يكشف المؤشران أنّ انتظام المؤسسات شرط ضروري لكنه غير كافٍ، فانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإجراء انتخابات بلدية أعادت تشغيل آلة الحكم، لكنها لم تصل بعد إلى المحاكم المكتظة، والملفات القضائية المعلّقة، والإدارات التي لا تزال المحسوبية تحكم عملها، ما يجعل الإصلاح القضائي والإداري الحلقة المفقودة بين دولة تعمل على الورق ودولة يشعر المواطن بوجودها.