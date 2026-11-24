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في 22 تشرين الأول، بحث طلب وزير العدل عادل نصّار إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي. وقرّر المجلس يومها أن يمضي التحقيق من دون قيود، على أن يعود الوزراء إلى طلب الإحالة في ضوء ما يحرزه من تقدّم. ولم يحدّد القرار أيّ مرحلة من التحقيق ينتظرها المجلس ليضع الطلب مجددًا على جدول أعماله. وبعد شهر بالتمام، في 22 تشرين الثاني، أعلن الجيش ضبط شحنة متفجرات جديدة في مشاريع القاع، فيما بقي طلب نصّار معلّقًا.وكان نصّار قد أعلن، قبل أربعة أيام، أن التحقيقات الأولية في ضهر البيدر أتاحت للحكومة ما يكفي للبتّ في طلبه. ففي غضون شهر، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 13 شخصًا في القضية، وصدرت مذكرتا توقيف بعد استجواب الموقوفين. ويستطيع الداعون إلى التريّث أن يستندوا إلى هذه الملاحقات للدفاع عن استمرار التحقيق أمام العسكري. ويستطيع نصّار، استنادًا إلى ما أنجزه التحقيق نفسه، أن يطلب من زملائه العودة إلى مناقشة الإحالة وفق ما اتّفقوا عليه في .أمّا شحنة القاع، فلم يربط الجيش في بيانه بينها وبين شحنة ضهر البيدر، ولم يسمِّ الجهة التي كانت ستتسلّم المتفجرات المضبوطة في القاع. غير أن ما يستدعي المقارنة سياسيًا هو أن ضبط المتفجرات تكرّر فيما بقي طلب الإحالة في القضية الأولى معلّقًا. وإذا كانت حجّة التريّث في تشرين الأول أن التحقيق يحتاج إلى وقت، فهل ما زالت تصلح جوابًا اليوم، بعدما مضى شهر وتقدّم التحقيق بالقدر الذي يراه وزير العدل كافيًا لاتخاذ القرار؟يوم اجتمع الوزراء في بعبدا، كان النائب حسن فضل الله قد أعلن أن السيارة التي ضُبطت في ضهر البيدر وحمولتها تعودان إلى " ". وبقي على المحقّقين أن يعرفوا من أصدر الأمر بنقل المتفجرات، ومن رتّب العملية، وإلى من كان يُفترض أن تُسلَّم. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد تعهّد علنًا بمتابعة التحقيق حتى معرفة هوية المتورطين ومن يقف وراءهم. ومن هذه الزاوية، كان للتريّث ما يبرّره يومها، إذ كان في وسع مؤيّديه أن يطالبوا بإعطاء القضاء العسكري وقتًا ليتبيّن إن كانت الملاحقة ستتجاوز من أُوقفوا يوم ضبط الشحنة.وقد تجاوزهم الادّعاء بالفعل. ففي أواخر تشرين الأول، شمل أشخاصًا عُرف بعضهم بألقابهم من دون أن تتّضح هوياتهم الكاملة. وفي 5 تشرين الثاني، استجوبت القاضية غادة أبو علوان الموقوفين وأصدرت بحقّهما مذكرتَي توقيف وجاهيتين. أمّا جلسة 17 تشرين الثاني فأُرجئت بعدما استأنف محامي الدفاع قرار القاضية بردّ الدفوع الشكلية التي تقدّم بها. بهذا المعنى، أعطى اتّساع الملاحقة مؤيّدي التريّث ما يستندون إليه، وكان لإرجاء الجلسة سبب يتّصل بحقّ الدفاع في الاعتراض على الإجراءات. ومع ذلك، بقي الخلاف داخل الحكومة على ما تعنيه هذه الخطوات لطلب الإحالة.وبعد يوم واحد من إرجاء الجلسة، حدّد نصّار موضع خلافه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ومع سلام. فبحسب روايته، أيّد الرئيسان الذي قدّمه أمام الوزراء واختلفا معه على التوقيت، إذ فضّلا انتظار نتائج التحقيقات، فيما رأى أن ما أُنجز في التحقيق الأولي يكفي ليبتّ مجلس الوزراء في طلبه. وهنا تبرز نقطة تركها قرار 22 تشرين الأول مفتوحة. فهل قصد الرئيسان انتظار نتائج التحقيق الأولي التي بنى عليها مفوّض الحكومة ادّعاءه، أم أرادا انتظار ما ستُسفر عنه استجوابات المدّعى عليهم أمام قاضية التحقيق؟وفيما بقي طلب إحالة ملف ضهر البيدر معلّقًا على ما يحرزه التحقيق من تقدّم، ضبط الجيش يوم السبت، في 21 تشرين الثاني، نحو 264 كيلوغرامًا من المتفجرات المهرّبة من في منطقة بمشاريع القاع، وأوقف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورّطهم في تهريبها. ونفى مصدر في "حزب الله" أيّ صلة للحزب بالموقوفين أو بالشاحنة التي نُسبت إليه، فيما أفاد مصدر أمني بأن هوية الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة لا تزال قيد التحقيق، وفق ما نقلت تقارير صحفية.واكتسب إعلان الجيش أهمية إضافية إذ جاء غداة الكلمة التي وجّهها عون من نهر الكلب ودعا فيها صراحة إلى تسليم السلاح للدولة. وفي وسع رئيس الجمهورية أن يستند إلى ما فعله الجيش في القاع ليقول إن الدولة تلاحق التهريب على الحدود، أيًا تكن الجهة التي تنتظر الشحنة. أمّا حجّة وزير العدل فتتعلّق بما جرى بعد الضبط في ضهر البيدر تحديدًا، حيث أقرّ الحزب بملكيته للشحنة. فإذا كان عون وسلام مقتنعَين بجدوى استمرار التحقيق أمام القضاء العسكري، فإنّ عرض ما تحقّق على الوزراء يتيح لهما الدفاع عن خيارهما ويتيح لنصّار مناقشته.وعلى المستوى العملي، اختبرت الحكومة كلفة ترك هذا الخلاف من جلسة إلى أخرى. فقد انسحب وزراء " " من جلسة تشرين الأول، ثم حضر وزير الطاقة جو الصدّي جلسة الكهرباء بحكم تولّيه الملف، فيما واصل زملاؤه المقاطعة يومها. وأقرّت الحكومة خطة الكهرباء وكلّفت الصدّي استكمال المفاوضات مع قطر. لكنّ ما أمكن تدبّره في جلسة خُصّصت لملفّ يتولّاه وزير بعينه قد يصعب تكراره مع جدول أعمال يحتاج إلى مشاركة أكثر من وزير. هكذا صار على سلام أن يأخذ الخلاف على الإحالة في الحسبان حتى وهو يضع جدولًا يخلو من بند المتفجرات.تستطيع الحكومة أن تتمسّك باستمرار التحقيق أمام القضاء العسكري وأن تدافع عن هذا الخيار بما أنجزه القضاة خلال شهر. وتستطيع أن تأخذ برأي نصّار إذا اقتنعت بأن ما كانت تنتظره من التحقيق الأولي قد تحقّق. وفي الحالتين، تملك الحكومة اليوم ما يكفي لتعود إلى طلب الإحالة في قضية ضهر البيدر، أيًا تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق في القاع. أمّا إذا اختارت مزيدًا من الوقت، فعليها أن تقول أيّ تطوّر قضائي تنتظره لتعيد طلب الإحالة إلى جدول أعمالها.