تواصل التصعيد في ، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت أطراف عدد من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق لطائرات مسيّرة معادية.



وفي التفاصيل، استهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة قبريخا، فيما شنّ الطيران غارة بصاروخين على أطراف بلدة تولين، طالت منزلين يعودان للمواطن حسن وشقيقه، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".

ولاحقا أصدرت بلدية قبريخا بيانًا بعد تعرضها لغارة صباحًا جاء فيه: " تعرّض منزل المرحوم محمود يوسف فحص (جل الحاج حـسن) لغارة اسرائيلية عند أطراف البلدة، وفي هذا الإطار، تؤكد البلدية منع دخول الصحافيين والإعلاميين أو إجراء أي تغطية إعلامية ضمن نطاقها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية والأجهزة الأمـنية والعسكرية المعنية، تحت طائلة الملاحقة القانونية في حق المخالفين، حفاظاً على سلامة الأهالي والمصلحة العامة".







" 24": سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت بلدات جنوبية #lebanon24 https://t.co/F8ikeBzrE5 — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 24, 2026 Advertisement "لبنان 24": سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت بلدات جنوبية #lebanon24 https://t.co/F8ikeBzrE5 — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 24, 2026

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت، في حين طال قصف مدفعي أطراف بلدة ميفدون.



وفي سياق متصل، ألقت محلّقة إسرائيلية معادية ثلاث قنابل صوتية باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا.