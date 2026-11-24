تواصل التصعيد الإسرائيلي
في جنوب لبنان
، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت أطراف عدد من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق لطائرات مسيّرة معادية.
وفي التفاصيل، استهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة قبريخا، فيما شنّ الطيران غارة بصاروخين على أطراف بلدة تولين، طالت منزلين يعودان للمواطن حسن علي عباس
وشقيقه، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24
".
ولاحقا أصدرت بلدية قبريخا بيانًا بعد تعرضها لغارة صباحًا جاء فيه: " تعرّض منزل المرحوم محمود يوسف فحص (جل الحاج حـسن) لغارة اسرائيلية عند أطراف البلدة، وفي هذا الإطار، تؤكد البلدية منع دخول الصحافيين والإعلاميين أو إجراء أي تغطية إعلامية ضمن نطاقها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية والأجهزة الأمـنية والعسكرية المعنية، تحت طائلة الملاحقة القانونية في حق المخالفين، حفاظاً على سلامة الأهالي والمصلحة العامة".
كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت، في حين طال قصف مدفعي أطراف بلدة ميفدون.
وفي سياق متصل، ألقت محلّقة إسرائيلية معادية ثلاث قنابل صوتية باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا.