

Advertisement وبدأت بستاني، التي تعمل في مجال التمثيل في ، تحصد اهتماماً متزايداً بعد تجسيدها شخصية إليز زكريا (Elise Zakaria) في المسلسل، في تجربة شكّلت محطة بارزة في مسيرتها الفنية، ووضعتها أمام جمهور أوسع من خلال أحد إنتاجات نتفلكس الجديدة. تواصل المواهب إثبات حضورها في الأعمال الفنية العالمية، وهذه المرة من خلال الممثلة اللبنانية سارة بستاني، التي بدأت تلفت الأنظار بعد مشاركتها في مسلسل التشويق والغموض الأميركي The Body، الذي عُرض عبر منصة نتفلكس في 11 تشرين الثاني 2026.وبدأت بستاني، التي تعمل في مجال التمثيل في ، تحصد اهتماماً متزايداً بعد تجسيدها شخصية إليز زكريا (Elise Zakaria) في المسلسل، في تجربة شكّلت محطة بارزة في مسيرتها الفنية، ووضعتها أمام جمهور أوسع من خلال أحد إنتاجات نتفلكس الجديدة.

من هي سارة بستاني؟

سارة بستاني ممثلة لبنانية أميركية، انتقلت من إلى الولايات المتحدة خلال سنوات مراهقتها، قبل أن تستقر في سعياً وراء تحقيق طموحها في مجال التمثيل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The National، تبلغ بستاني 23 عاماً، وقد أمضت جزءاً من طفولتها في لبنان، فيما تشير المعلومات المنشورة عنها إلى ارتباطها الوثيق بجذورها اللبنانية.

ولم تكن مشاركتها في The Body أول تجربة لها أمام الكاميرا، إذ سبق أن ظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الأميركية، وبدأت مسيرتها الفنية المهنية عام 2019.

من PEN15 إلى The Body

قبل وصولها إلى مسلسل The Body، شاركت بستاني في المسلسل الكوميدي الأميركي PEN15، حيث أدت شخصية ميراندا (Miranda)، كما ظهرت في مسلسلDolly Parton's Heartstrings، وهو عمل درامي من إنتاج نتفلكس مستوحى من أغنيات النجمة الأميركية دوللي بارتون، وجسدت فيه شخصية لوسي جين في مرحلة الشباب.

وفي السينما، شاركت في فيلم Hello, Beautiful للمخرج زياد حمد، حيث أدت شخصية إيزابيل، ابنة عارضة أزياء تتغير حياتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

لكن مشاركتها في The Body شكّلت محطة مختلفة، إذ حصلت من خلاله على دور رئيسي في مسلسل تلفزيوني، ما أتاح لها مساحة أكبر لإبراز قدراتها التمثيلية.

ما قصة مسلسل The Body؟

تدور أحداث المسلسل في عام 2004 داخل مدرسة، حيث تنضم مجموعة من الطالبات إلى فريق للرقص، قبل أن يتحوّل أحد طقوس الانضمام إلى الفريق إلى سلسلة من الأحداث الغامضة والمرعبة.

ومع ظهور رؤى تبدو وكأنها تنبؤات بالمستقبل، تدخل البلدة في حالة من الهلع الجماعي، وسط تساؤلات تتعلق بما هو خارق للطبيعة وما يمكن تفسيره واقعياً.

"إليز زكريا".. الدور الذي لفت الأنظار

تؤدي بستاني شخصية "إليز زكريا"، وهي إحدى الطالبات البارزات في المدرسة، وتشغل منصب القائدة المشاركة لفريق الرقص، إلى جانب صديقتها المقربة أنيا بتلر.

وتتميز الشخصية بحضور قوي وشخصية واثقة، فيما تتشابك علاقتها بأنيا مع أحداث المسلسل، لتشكل أحد المحاور العاطفية والدرامية للعمل.

واللافت أن بستاني كانت قد تقدمت في البداية لتجربة أداء شخصية أنيا، إلا أن مديرة اختيار الممثلين جنيفر فينديتي رأت أنها مناسبة أكثر لأداء شخصية "إليز"، وطلبت منها إجراء تجربة أداء جديدة لهذا الدور.

وفي مقابلة مع منصة "نتفلكس"، كشفت سارة عن موقف طريف جمعها بمديرة اختيار الممثلين، بعدما أخبرتها خلال تجربة الأداء بأنها كانت قد وضعت صورتها واسمها ضمن لوحة أهدافها الشخصية قبل أسبوعين من اللقاء، تعبيراً عن رغبتها في العمل معها.

كما خضع أفراد فريق التمثيل لمعسكر تدريبي في الرقص استمر ثمانية أسابيع استعداداً لتصوير العمل، تحت إشراف مصمم الرقصات رايان هيفينغتون.

اهتمام متزايد ومتابعة عبر مواقع التواصل

ومع عرض المسلسل، بدأت سارة بستاني تحظى باهتمام متزايد عبر ، حيث انتشرت مقاطع من مشاهدها وصورها، وارتفع عدد متابعيها على منصة إنستغرام بصورة ملحوظة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مشاركتها في العمل ساهمت في توسيع قاعدة جمهورها، لتصبح من الوجوه التي استقطبت اهتمام متابعي المسلسل.

وبين تجاربها التلفزيونية والسينمائية السابقة، وصولاً إلى دورها في The Body، تبدو تجربة سارة بستاني مثالاً على حضور المواهب اللبنانية في الإنتاجات الأجنبية، وعلى المسارات الفنية التي يمكن أن تنطلق من جذور محلية لتصل إلى منصات المشاهدة العالمية.