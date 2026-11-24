Advertisement

أفادت دائرة العلاقات العامة في ، في بيان، أنّه في إطار التدابير الأمنية الرامية إلى الحدّ من ظاهرة التسوّل وتعزيز النظام العام في العاصمة، وتنفيذاً لتوجيهات معالي والبلديات ، الهادفة إلى حماية المواطنين من المضايقات والإزعاج، وصون حقهم في التنقّل بحرية وأمان في الشوارع والأماكن العامة، نفّذت قطعات من ، بمشاركة فوج حرس مدينة ، حملة أمنية ميدانية شملت عدداً من مناطق العاصمة.وقد أسفرت الحملة عن توقيف تسعة عشر متسوّلاً، وذلك خلال عمليات ميدانية شملت منطقة ووسط بيروت ومحيطهما، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة والحدّ من تداعياتها على السلامة العامة وراحة المواطنين.وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المتواصلة، التي ستشمل تباعاً مختلف المناطق والتقاطعات والشوارع التي تشهد انتشاراً للمتسوّلين، بما يعكس حرص على ترسيخ النظام العام، وتعزيز الشعور بالأمان، والحفاظ على سلامة المواطنين وراحتهم في مختلف أنحاء العاصمة.