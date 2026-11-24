يسيطر الجو الخريفي المستقر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الثلاثاء، حيث يتحول إلى متقلب، مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال تساقط أمطار خفيفة، ويستمر حتى ظهر الأربعاء. ثم يستقر تدريجيًا، مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

وفي التفاصيل، يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية. ويتحول الطقس تدريجيًا، اعتبارًا من بعد الظهر، إلى غائم، مع تشكّل الضباب على المرتفعات ونشاط في سرعة الرياح، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. كما تتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء - الأربعاء.

الأربعاء:

غائم جزئيًا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. وتتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، على أن يستقر الطقس تدريجيًا خلال النهار.

الخميس:

قليل الغيوم مع سحب مرتفعة، وانخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة، فيما تنشط الرياح، خصوصًا في شمال البلاد.

الجمعة:

قليل الغيوم مع سحب مرتفعة، ورطوبة منخفضة وارتفاع إضافي في درجات الحرارة، فيما تبقى الرياح ناشطة في المناطق الشمالية.