أطلقت حملة إعلامية وطنية لتشجيع استهلاك زيت والزيتون المنتج محلياً، وحثّ المواطنين والمؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق على زيادة اعتمادها على الإنتاج اللبناني، في خطوة تهدف إلى تنشيط ومساندة المزارعين خلال موسم التسويق.

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تكتسب الحملة، بحسب بيان، "أهمية خاصة بالنسبة إلى مزارعي الجنوب، الذين يواجهون صعوبات متزايدة نتيجة الأضرار التي لحقت بمساحات زراعية واسعة، وما رافقها من خسائر وتحديات أثّرت في قدرتهم على الإنتاج والتسويق. ومن هنا، تسعى الوزارة إلى توسيع منافذ تصريف المحاصيل، وإبراز أهمية شراء المنتجات الجنوبية المستوفية لمعايير الجودة والسلامة الغذائية".



ودعت "المؤسسات العاملة في قطاع الضيافة إلى إدراج زيت الزيتون والزيتون اللبناني ضمن مشترياتها بصورة منتظمة، باعتبار أن هذه المؤسسات قادرة على توفير طلب مستقر ينعكس إيجاباً على المزارعين والمعاصر والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة العاملة في هذا القطاع".



وأكدت أن "تشجيع الاستهلاك المحلي يجب أن يترافق مع الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وتحسين عمليات القطاف والعصر والتخزين والتعبئة، وتعزيز الرقابة والفحوص المخبرية، بما يحفظ جودة المنتج ويمنح المستهلك ضمانات واضحة بشأن مصدره وسلامته".



وفي إطار الحملة، أعدّت الوزارة فيلماً توعوياً، يوجّه دعوة إلى مختلف القطاعات للمشاركة في دعم تسويق المحصول الوطني.



وتراهن الوزارة على "تحويل إلى سلوك استهلاكي مستدام، لا يقتصر على موسم الزيتون، بل يساهم في زيادة حصة المنتجات في الأسواق على مدار السنة. اختاروا زيت الزيتون والزيتون اللبناني… وادعموا مزارعينا، ولا سيما في الجنوب".