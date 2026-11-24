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قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الدولي لهيئات الفتوى في إسطنبول، في الجلسة المخصصة لمحور" وحدة الأمة ودور هيئات الفتوى": "إن دور الإفتاء تتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة التوجهات المجتمعية وفتاوى الأزمات أثناء الأزمات العالمية والأوبئة والكوارث، وتوجيه الأمة نحو التطور والتقدم المعرفي والمجتمعي، لتحفظ من السقوط، وتحمى من الانتكاسة، وتصان من العبث، ولا يمكن أن يصلح حال الأمة إلا بصلاح أفرادها، ولايمكن أن تواجه الأزمات التي تعيشها إلا بمعرفة دينها، ولا يمكن أن تتحقق لها قيادتها إلا بالعودة إلى ربها ".أضاف: "إن المسؤولية كبيرة ومتعددة ومتعدية، وهذا يتحمله كل فرد من أفراد الأمة بحسبه، ولا يغني أحدهما عن الآخر وتقاعس البعض عن دوره غير مبرر، بل ربما يكون باعثا للنيل من الدين، فيجرح إن لم يذبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا". ولأن الشريعة مبناها وأساسها قائم على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فإن مواجهة الأزمات والأوبئة في حياة الأمة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال امتلاك الأدوات، ومواجهة القواطع التي تواجه الأمة، فتمكنها من اكتشاف الخلل، وتساعدها في الاعتراف بالمسؤولية دونما كلل، بعيدا من المكابرة بغير الحق، والاعتراف بالمسؤولية، وعدم الإلقاء بالتبعية على الآخرين، إن لم نتمكن من صوابية مسارنا مع المجتمع".تابع: "فاستعادة الأمة دورها، وإخراجها من واقعها مرهون بالعودة الحقيقية لدينها، ومعرفة وحيها، واستصحابه معها عملا، وبوصلة هداية، لإبصار سننها وإيقاظ الوعي، واستنفار العقل، من أجل بناء العقل الناضج، ليقوم بدوره ووظيفته في الاجتهاد، وتنزيل معرفة الوحي على واقع الناس".ختم: "إن العدوان الحوثي على قبلة المسلمين، والاعتداء على وفلسطين، أقل ما يقال فيهما: عمل إجرامي وإرهابي تحرمه الشرائع والأديان. فاستباحة أرض الحرمين الشريفين، لم نعهده تاريخيا إلا من قبل أعداء العرب والمسلمين، ولا مبرر له مطلقا، بل هو مدان ومرفوض أيا كانت الذريعة التي يستتر خلفها المعتدون، ووصفه مشابه لوصف الاعتداء الإسرائيلي طويل الأمد، والمستشرس على إخواننا في غزة وسائر فلسطين، ولبنان وسوريا مؤخرا، فما يحدث في والخليج ينذر بخلل خطير على أمن هذه المناطق وشعوبها، لأن مصابهم سينسحب على كل الأمة الإسلامية والعربية. لذا نناشد كل أحرار العالم أن يتضامنوا ويتكاتفوا، وأن يقفوا موقفا موحدا مع العربية التي جعلت الصبر والحكمة شعارها في الرد على من اعتدى عليها، وأن يكونوا حازمين في تطبيق قرارات ومجلس الأمن الدولي في وقف إطلاق النار على أهلنا في غزة والجنوب وسوريا، ومن دون ذلك لا استقرار ولا ازدهار".