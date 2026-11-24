جدّدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في مطالبتها بكشف مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً، مؤكدة أن حق العائلات في معرفة الحقيقة لا يسقط بمرور الزمن. ودعت الدولة إلى تطبيق القانون 105/2018، وتأمين الإمكانات اللازمة لتمكين للمفقودين والمخفيين قسراً من أداء مهامها، والوصول إلى المعلومات والسجلات والأرشيفات، معتبرة أن كشف الحقيقة واجب وطني وإنساني يضمن إنصاف العائلات ومنع تكرار هذه المآسي. وقالت في بيان: " لذكرى ال44 لتأسيس لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين،نستعيد أول مسيرة خطوناها في شوارع كما نستعيد تردّدات صرخاتنا المدّوية تحت نيران الحرب تطالب بالإفراج عن أحبائنا (24 تشرين الثاني 1982)".

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وأضافت:"بعد ثماني استمرار التحركّات المطالبة بالسعي لتحرير فلذات الأكباد، ومع الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب وحلول السلام (1990) تفاءلنا خيراً، وتحضّرنا لاستقبال الأحبة، إلاّ أن ذلك السلم المعلن لم يُعد مخطوفاً واحداً ولم يُعط خبراً عن أي منهم. رفضنا الاستسلام للصمت الرسمي وإدارة الظهر لمأساتنا، ورفعنا راية الحقّ بمعرفة مصير أحبائنا، تمسكّنا بهذا الحق لأنه حقٌ وليس منّة من أحد".



تابعت:"عندما تذاكى المسؤولون لجأوا إلى تشكيل لجان بلا صلاحيات، وإلى الدعوات المتكرّرة، بالسر والعلن، لنسيان ما حصل وعدم التطلّع إلى الوراء. لكننا استمرينا بالمطالبة رغم قساوة الانتظار، فنحن لم ولن نتخلى عن حقّنا الإنساني والأساسي في معرفة مصير أحبّائنا، ليس فقط من أجل إنهاء معاناتنا المستمرة، دون التخفيف من أهمية ذلك، بل من أجل ضمان عدم تكرار هذه الجرائم في . 44 عاماً مضت، وما زالت عائلات المفقودين تنتظر جواباً يضع حداً لقلقها وأسئلتها المفتوحة. وقد أثمرت هذه المسيرة، بما حملته من نضال ومثابرة، إقرار القانون 105/2018 بشأن المفقودين والمخفيين قسراً، الذي شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقنا في معرفة الحقيقة والذي سيكمل عامه الثامن بعد أقل من أسبوع (30 تشرين الثاني)".



واضافت:"مع انقضاء ثماني سنوات على صدور القانون، لم يعد المطلوب الاكتفاء بالاعتراف بهذا الحق، بل الانتقال إلى تطبيقه فعلياً. وهذا يستدعي توفير كل الشروط والإمكانات التي تمكّن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من القيام بمهامها، وفي مقدّمها تمكينها من الوصول إلى كل المعلومات والسجلات والأرشيفات، وتأمين الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لعملها، وتعزيز استقلاليتها ودعمها مؤسسياً"، واشارت الى ان "تمهيد الطريق أمام الهيئة الوطنية للقيام بولايتها ليس شأناً إدارياً فحسب، بل هو واجب وطني وإنساني، وخطوة لا غنى عنها لإنصاف العائلات وصون حق المجتمع اللبناني في معرفة حقيقة ما جرى، بما يساهم في بناء ذاكرة وطنية تحول دون تكرار هذه المآسي".



واكدت أن "الانتظار لا يلغي الحق، فالحق بمعرفة المصير حق لا يسقط بالتقادم. وأن مرور الزمن لا يسقط واجب الدولة في كشف الحقيقة. وإن الإنجاز التشريعي بصدور القانون يستحق التنفيذ".



وختمت:"سيبقى مطلبنا واضحاً: معرفة مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً من خلال تطبيق القانون 105/2018 عبر تمكين الهيئة الوطنية من القيام بمسؤولياتها".