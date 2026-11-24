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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، المخطط التوجيهي لاصلاح القطاع العام والخطة التفصيلية لتنفيذه ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"، مشددا على "ان إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة ليست مجرد عملية تنظيمية أو إدارية، بل هي خطوة أساسية في مشروع إعادة بناء الدولة على أسس حديثة وسليمة"،معتبرا ان "الإصلاح الإداري ليس خياراً يمكن تأجيله، بل هو شرط ضروري لقيام الدولة التي يتطلع اليها اللبنانيون".وشكر الرئيس عون الوزير مكي و"فريق العمل على الجهد الذي بذله للوصول إلى المخطط التوجيهي لإصلاح القطاع العام"، لافتا الى "إن الإدارة العامة التي نريدها يجب أن تقوم على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، بعيداً عن المحسوبيات والتدخلات السياسية". واعتبر "ان المطلوب أن يشعر الموظف بأن تقدمه الوظيفي مرتبط بإنتاجيته وكفاءته، وأن يدرك في المقابل أن المسؤولية تقترن بالمحاسبة. فلا إصلاح حقيقياً من دون تحديث القوانين والأنظمة وتطوير قدرات الموظفين، وإرساء ثقافة العمل المؤسساتي".وشدد على "أن وضع المخطط التوجيهي والخطة التفصيلية لتنفيذه يشكلان خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. ونحن نريد لهذا المشروع أن يكون برنامج عمل واضحاً، بمراحل زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس، وأن تواكبه متابعة جدية وتقييم مستمر". وقال:"المواطن لم يعد ينتظر الوعود والخطط، بل يريد أن يلمس نتائج الإصلاح في معاملاته اليومية، وفي جودة الخدمات العامة، وفي استعادة ثقته بالدولة ومؤسساتها".وختم : "إننا نعوّل على هذا المشروع ليكون منطلقاً لمسار إصلاحي متكامل، يعيد إلى الإدارة اللبنانية دورها وفاعليتها، ويضعها في خدمة المصلحة العامة. فالدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بالمؤسسات الفاعلة، والإدارة السليمة، والقرار الجريء، والعمل المتواصل. ونحن ملتزمون بالمضي في هذا المسار، مهما كانت الصعوبات، لأن بناء دولة المؤسسات هو مسؤوليتنا تجاه اللبنانيين والأجيال المقبلة".مؤتمر صحافي للوزير مكيوبعد اللقاء، عقد الوزير مكي مؤتمرا صحافيا ، قال فيه :""في الأول من أيلول 2025، أطلقنا من القصر في بعبدا، برنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030". المخطط التوجيهي الذي نطلقه اليوم هو ثمرة هذا العمل: هو أول مخطط شامل لإعادة بناء الإدارة اللبنانية منذ أكثر من 60 عامًا، عندما وضع الرئيس شهاب آنذاك أسس الإدارة الحديثة: خدمة مدنية قائمة على الجدارة، وأجهزة للرقابة والتفتيش، ومؤسسات ذات صلاحيات واضحة".أضاف :"لا شك أن العديد من المبادرات الإصلاحية أطلقت منذ ذلك الحين، لكنها لم تكن شاملة ولا مستدامة. والنتيجة إدارة صُممت لعام 1960، ويُطلب منها أن تخدم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. لكن القوانين صارت قديمة، والصلاحيات متداخلة، ونسبة الشغور تبلغ نحو 70 في المئة في إدارات الدولة، والبنى التحتية الرقمية متهالكة والخدمات في تراجع. والمواطن يدفع الثمن كل يوم.المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 هو جوابنا، والطريق نحو إدارة عامة مسؤولة، متميزة، يثق بها المواطن".وأشار الى ان "ركائز المخطط التوجيهي فهي ثلاث:1. الحوكمة والتنظيم الاداري؛2. والموارد البشرية؛3. والخدمات والتحول الرقمي.ويمتد عبرها مساران: إدارة التغيير، والتواصل. لأن القوانين والهياكل لا تغير شيئًا إن لم تتغير سلوكياتنا.عملنا على ثلاث مراحل.أولاً، استمعنا، وشخّصنا قبل أن نصمم. أكثر من 100 طاولة مستديرة في مختلف المناطق شارك فيها نحو 2,000 شخص. وأول استبيان شامل لرضا المواطنين في لبنان شمل 12,000 مواطن.ثانياً، بحثنا عن الأدلة. درسنا واقع الإدارة، وحدّدنا توزيع الأدوار والمسؤوليات بين رسم السياسات، والرقابة، وتقديم الخدمات، ومواقع ممارسة هذه الوظائف، وآليات عملها. قمنا بهذا التحليل في ما يقارب 100 قطاع في إدارات الدولة. وقارنا تجارب أكثر من 60 دولة ونحو 500 حالة تطبيقية. وقد بنينا المخطط التوجيهي على هذه الأدلةأما المرحلة الثالثة، أي التنفيذ، فقد بدأت فعلًا من خلال بعض المبادرات.للوصول إلى رؤيتنا في إدارة عامة مسؤولة، متميزة، يثق بها المواطن، نقترح إعادة تنظيم دور الدولة في ثلاثة اتجاهات أساسية:o رسم السياسات يصبح أكثر تشاركية: بتنسيق أفضل، وبالشراكة مع المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.o جعل التنظيم والرقابة نواة عمل الدولة: نقترح تعزيزها، وجعلهما أكثر استقلالية عن الجهات المعنية برسم السياسات.o اما الخدمات فيجب ان تتميز بأقل قدر ممكن من الاحتكاك بين المواطن والإدارة، وبأبسط طريقة. وسيحمل التحوّل الرقمي الجزء الأكبر من ذلك، فيما يتولى القطاع الخاص، تقديم خدمات كثيرة، مع تعزيز دور الدولة في الرقابة.يتضمن المخطط 37 إصلاحًا استراتيجيًا تقع ضمن خمسة محاور:1. تعزيز مركز عمل الحكومة؛2. تنظيم إدارات ومؤسسات الدولة بما يحقق الوضوح والمساءلة؛3. حماية المال العام وممتلكات الدولة وتنميتها؛4. بناء خدمة عامة كفوءة قائمة على الجدارة؛5. جعل الخدمات بسيطة ورقمية وموثوقة.وإلى جانب ذلك، يتضمن المخطط نحو 100 فرصة تحسين قطاعية".وتابع مكي :"لدينا خطة حتى عام 2030 تقوم على ثلاثة مسارات متوازية: الحوكمة، والتحوّل الرقمي والخدمات، والموارد البشرية. الحوكمة هي الركيزة الأساسية التي نطلقها اليوم. أما التحوّل الرقمي، فقد أصبح قاب قوسين أو أدنى من بدء التنفيذ، بعد توقيع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار في آب، وإنشاء لجنته التوجيهية في تشرين الأول، ونحن بانتظار إقراره في مجلس النواب. أما الموارد البشرية، فستكون موضع تركيز في المرحلة المقبلة، نظرًا لترابطها مع المسارين الآخرين. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون المسارات الثلاثة متوائمة ومتناغمة.بعض الإصلاحات بدأت فعلا:- منصة "دولتي"، الشباك الموحد للخدمات العامة، انطلقت في تموز 2026 وعدد آخر من الخدمات الرقمية سيتم اضافتها قبل نهاية العام- منصة الربط (matchmaking) بين حاجات الإدارة وطاقات الشباب في الجامعات والقطاع الخاصنتائج سريعة منذ الآن وحتى نهاية عام 2027.- وحدات للتخطيط والتنفيذ وللتواصل الاستراتيجي في مركز عمل الحكومة وفي الوزارات؛- ووظائف أساسية موحدة مثل الموارد البشرية، والتدقيق الداخلي والتحول الرقمي في كل وزارة؛- وشرعة المواطن؛- المؤشر السنوي للثقة والرضا عن خدمات الإدارة العامة.إصلاحات متوسطة الامد تحتاج الى مزيد من التشاور والتصميم ستكون جاهزة عمليا في 2028 و2029.وتنجز معظم الاصلاحات المعقدة بحلول عام 2030 أي قبل نهاية هذا العهد".وأوضح مكي ان " هذا المخطط هو اقتراحنا حول إعادة تنظيم عمل إدارات ومؤسسات الدولة ويحتاج في جزء كبير الى تشاور وتمويل.بالنسبة الى التمويل، فبالإضافة الى قرض الـ 150 مليون دولار لتسريع التحوّل الرقمي في لبنان، سنعمل مع شركائنا على تأمين الكلفة المتبقية لانجاز الاصلاحات الإدارية المنصوص عليه في المخطط التوجيهي.اما بالنسبة الى المشاورات فسوف نعرض المخطط التوجيهي على للنقاش، وسنبدأ بعقد مشاورات مفتوحة مع المواطنين والعاملين في الإدارات والمؤسسات ومجلس النواب والقوى السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات وشركائنا الدوليين.كما فعلنا في المرحلة الأولى سنواصل الاستماع الى ما يريده الناس، وسنضع مقترحاتنا تحت المجهر، وسنسعى لبناء التوافق الذي يتطلبه أي إصلاح مستدام. فالكثير من الاقتراحات تحتاج إلى تعديل قوانين او الى حد ادنى من النصوص التنظيمية".وأكد الوزير مكي :"لم يفشل الإصلاح في لبنان يوماً لنقص في الأفكار. فشل لغياب خطة متماسكة، وإرادة تمضي بها حتى النهاية". وقال :"اليوم لدينا الخطة. وهي لا تخص وزارة واحدة ولا حكومة واحدة، بل العهد بمجمله والدولة بكامل مكوناتها، والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فينا".وأكمل :"الرئيس فؤاد شهاب بنى الإدارة العامة في ستينيات القرن الماضي، وفي عهد الرئيس جوزاف عون، نريد ان نعيد بناءها للجيل الذي سيرثها.حوارثم دار حوار بين الوزير مكي والصحافيين ، فسئل عن المخطط الإصلاحي، وعما اذا كان هناك إحصاءً لأعداد الموظفين في القطاع العام وأن هناك موظفين يتقاضون رواتبهم دون أن يحضروا"، اجاب: "الإحصاء ليس شاملا. يجري مجلس الخدمة المدنية إحصاءً لبعض أنواع الموظفين المسؤول عنهم. لكن إضافةً إلى هذا المسح، هناك موظفون غير تابعين لمجلس الخدمة المدنية، هم موظفون بالفاتورة، وفي اللجان، وبعقود خدمات، وأشخاص موظَّفون بموجب عقود من دول مانحة. وهؤلاء جميعًا ليس لدينا إحصاء عنهم. ومن دون إحصاء دقيق لن نستطيع بناء الركيزة الأساسية. لذلك قلتُ: عملنا الآن على الحوكمة وأصبحت جاهزة، أما الركيزة التي تحدثنا عنها في الموارد البشرية، فأهم نقطة فيها هي المسح الشامل، ليس فقط لمعرفة العدد، بل لمعرفة القدرات، لنعرف من سيبقى ومن سيغادر وكم نحتاج أن نستقدم من الخارج. هذه هي المعادلة التي نعمل عليها".وردا على سؤال ، قال :"واحدة من الإصلاحات التي نقترحها الـ37، هي إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد 27-32 التي هي جاهزة وسنطلقها خلال الأسابيع الآتية. وفي داخلها، واحد من أهم البنود والمحصلات وهو تفعيل دور الأجهزة الرقابية في القطاع العام، اي ان التفتيش المركزي سيكون له دور كبير. وحدات التدقيق الداخلي سيكون لها دور بتنسيق مباشر مع مدير عام التفتيش المركزي، أي ان دورها سيكون التدقيق الداخلي الذي هو ليس موجودًا او ملحوظًا في ملاكات الدولة. هناك كثير من الأمور الجديدة التي نلحظها حتى نمكن أجهزة الرقابة من القيام بعملها. وطبعًا، بما يخصنا، لدينا اقتراحات ونقترح أن يكون هناك مكتب لإدارة التحول للسنوات الاربع المقبلة حتى نؤمّن الاستمرارية، وحتى لا تتوقف في الفترة المقبلة الإصلاحات فنعود لنبدأ من جديد. هناك امور فشلت الإصلاحات من أجلها وتعلمنا منها ونحاول أن ندخلها في الخطة للسنوات الأربع المقبلة".قيل له :" هل يمكن ان تصل إلى إقالة أي موظف أو ليس هناك من صلاحية لذلك؟ أجاب: الصلاحيات هي بالممارسة، والقوانين تشير إلى ذلك، لكن الممارسة هي أهم شيء نريد أن نركز عليه".سئل: هناك مخطط توظيفي لـ2030 ولكن هناك قرار منع التوظيف بسبب الوضع المالي في البلد، كيف يمكن حل هذا الموضوع وخصوصًا أن النقطة الثانية الأساسية في المخطط هي الموارد البشرية؟أجاب: صحيح، هذه واحدة من أهم النقاط، وسندخل في التفاصيل بعد يوم الخميس أي بعد أن أطرح المخطط على مجلس الوزراء، لكن واحدة من أهم النقاط هي إعادة النظر في طريقة عمل مجلس الخدمة المدنية وطريقة التوظيف. رأينا كثيرًا في أفضل الممارسات كيف يصبح التوظيف لامركزيًا.ان دور مجلس الخدمة المدنية هو ان يضع المعايير المركزية، ودور الوزارات هي تستطيع أن توظف استنادا الى هذه المعايير، وهذه هي الاتجاهات الشائعة والرائجة في أفضل الممارسات. وهنا دور المساءلة، لكن لا نستطيع أن نبقى وفق التركيز الذي كان في الـ1960 في إدارة حديثة. يجب إطلاق عملية إعادة النظر بالوظائف. دورنا مع مجلس الخدمة المدنية ان نحدد ما هي الوظائف، لكن ليس هناك قدرة لذلك. هناك كثير من الوظائف نستطيع أن نستحدثها وسنستحدثها في أول فترة، كما ذكرت في ما خص 5 أنواع من الوظائف ستكون موجودة في كل الوزارات، كالتدقيق الداخلي، تخطيط مراقبة الأداء، التحول الرقمي، الموارد البشرية، المشتريات الحكومية، وبعض الوحدات التي لها علاقة بالعلوم السلوكية والاكتفاء ايضا".سئل: هل تندرج اللامركزية الادارية الموسعة ضمن هذه الرؤية؟أجاب: "طبعًا، هذه واحدة من الامور التي نتحدث عنها، من الضروري أن تتم وتتفعل، لأنه سيكون هناك دور أكثر للبلديات أو المجالس المحلية في تقديم الخدمات إلى المواطن سواء بالشخص أو عبر المنصات الرقمية".سئل: هل تتطلب هذه الخطة دمج بعض المؤسسات أو حتى الهيئات في مؤسسات؟أجاب: "طبعًا، لكني لن أدخل في تفاصيل الـ37 إصلاحًا استراتيجيًا، لكن من ضمن هذه التفاصيل إلغاء بعض الوزارات، دمج بعضها، واستحداث بعض الوزارات والوحدات، وسنتحدث عن ذلك فور طرح الموضوع على مجلس الوزراء يوم الخميس، والعملية هي أكثر من 1300 صفحة من التقييم، من الدراسة المقارنة، ومن الاقتراحات. وبالتالي، فان الزملاء الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس بحاجة إلى وقت ليدرسوا هذه المشاريع. هناك أمور سنسير بها مباشرة، وهي ليست بحاجة إلى مشاورات، وهناك أمور، بطبيعة الحال، فيها خيارات سنتحدث فيها، وامور تحتاج تصميمًا إضافيًا بعد اعطائنا الضوءً الأخضر".سئل: هل يمكن ان تعطينا امثلة او تفاصيل؟أجاب: "كما قلت هناك 5 أنواع وحدات في الوزارات التي هي وحدات للموارد البشرية، لتخطيط ومتابعة الأداء، للتحول الرقمي، للتدقيق الداخلي، والمشتريات الحكومية وفق القانون الجديد. هذه من الوحدات الجديدة التي سنشهدها في قلب الإدارات، ونحن بحاجة إلى أن نبدأ نستقطب دمًا جديدًا للإدارات العامة، فكثير من الوظائف غير ملحوظة في ملاكاتها".سئل: في حال لم تلتزم المؤسسات والوزارات، من سيحاسب؟أجاب: سنطلب نوعًا من الصلاحيات لإجراء هذا التحول. وهذا مثل أي تحول نحن نعرضه، أنا أتحمل مسؤوليته، ولكننا بحاجة اولا إلى تمويل، ومشاورات وصلاحيات لتنفيذه. لهذا أنا ذاهب مباشرة الى المواطن بعد وضع هذا المخطط التوجيهي في يد مجلس الوزراء حتى نبدأ نتحدث فيه، ونضعه تحت المجهر، كي تتحدث الناس به، وتعطيه حصانة، ومناعة وتناقشه. هذه الفكرة هي من المشاورات الجديدة التي نحاول القيام بها في طريقة عمل الحكومة، حول المواضيع التي تهم الناس، سواء إعادة الهيكلة، التوظيف، وأمور لها علاقة بالخدمات".وردا على سؤال، قال الوزير مكي :"هناك كثير من الشباب يدخلون إلى إدارات الدولة سواء بشكل متمرنين أو بعقود خدمات، ونحن سعداء برؤية هؤلاء متحمسين للعمل في الإدارات. وأدعوكم لزيارة وزارة الدولة للشؤون التنمية الإدارية لتروا عدد الشباب من الجامعات الكبيرة الذين يأتون في كثير من الأحيان إما بدون مقابل أو بمقابل رمزي، لأن الخبرة التي يأخذونها لا تقيَّم. لهذا هناك كثير من الاهتمام من الشباب بطريقة عمل الحكومة، وكثير منهم مبتكرون ولديهم أفكار لتحسين العمل".سئل الوزير مكي، عن امكانية تفعيل لوزارة التصميم التي كانت في عهد الرئيس فؤاد شهاب، فأجاب: "هذه واحدة من الأمور التي وضعناها، ليس وزارة التصميم فقط، بل مهام التصميم والتخطيط ومتابعة الأداء. سيكون هناك تخطيط مركزي في رئاسة الحكومة، وسيكون هناك تخطيط ومتابعة الأداء ايضا في كل وزارة، مع دور مقترح لوزارة التنمية الإدارية في هذا المجال".