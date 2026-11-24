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بالرغم من الأزمات السياسية المتعددة التي يواجهها " "، يبدو أن المرحلة الحالية تحمل له بعض الإيجابيات التي لم تكن متاحة خلال السنوات الماضية. فالتيار الذي خسر جزءاً كبيراً من حضوره الشعبي والسياسي، نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، استطاع في المقابل التخلص من أعباء أساسية كانت تستنزفه وتحدّ من قدرته على المناورة، ما جعله اليوم أكثر مرونة وحيوية في التعاطي مع التطورات السياسية.منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، وجد " " نفسه خارج السلطة، وهو واقع قد يبدو للوهلة الأولى خسارة سياسية إضافية، لكنه منحه في المقابل فرصة لإعادة تقديم نفسه أمام الرأي العام. فبعد سنوات طويلة من المشاركة في الحكم، وما رافقها من أزمات اقتصادية ومالية وإدارية، بات "التيار" أكثر تحرراً من مسؤولية الدفاع عن أداء السلطة وقراراتها، وانتقل إلى موقع الذي يتيح له انتقاد السياسات الحكومية من دون تحمّل تبعاتها المباشرة.واللافت أن "التيار" بات من أبرز القوى السياسية التي تتخذ موقع المعارضة الواضحة للسلطة، الأمر الذي يسمح له بمحاولة استعادة جزء من الشارع الذي ابتعد عنه خلال السنوات الماضية. وهو يسعى، من خلال هذه المعارضة، إلى إثبات أن الأزمات التي واجهها خلال فترة وجوده في الحكم لم تكن مرتبطة به وحده، وأن المشكلات التي عجز عن معالجتها لا يزال خصومه السياسيون عاجزين عن إيجاد حلول لها، بالرغم من انتقال المسؤولية إليهم.كذلك، شكّل تبدّل العلاقة مع " " عاملاً إضافياً في توسيع هامش الحركة السياسية ل"التيار". فبعد سنوات من التحالف الذي فرض عليه الكثير من الحسابات والقيود، أصبح أكثر قدرة على انتقاد الحزب والاختلاف معه في ملفات أساسية، من دون أن يجد نفسه مضطراً إلى تبرير مواقفه أو الدفاع عن خياراته. ومن شأن هذا التحوّل أن يفتح أمامه فرصة لاستعادة جزء من التأييد المسيحي الذي خسره نتيجة ارتباطه السياسي بالحزب، خصوصاً في ظل المنافسة الحادة داخل الشارع المسيحي.لكن هذه الإيجابيات لا تعني أن "التيار" تجاوز أزمته السياسية، إذ لا تزال أمامه مشكلة أساسية قد تكون الأكثر تأثيراً على مستقبله، وهي عجزه عن بناء تحالفات سياسية وازنة. فالحلفاء السابقون لم يعودوا في موقع يسمح بإعادة إنتاج التحالفات القديمة، فيما لم تتحول الخصومات السابقة إلى علاقات سياسية يمكن البناء عليها.وحتى التحسن الذي طرأ على علاقته بالمملكة العربية لم ينعكس حتى الآن في صورة تحالفات داخلية صلبة، أو في إعادة تموضع سياسي يمنحه شبكة واسعة من الحلفاء القادرين على دعمه في الاستحقاقات المقبلة.وهنا تكمن المفارقة الأساسية في وضع "التيار" ، فهو من جهة بات أكثر تحرراً من القيود التي أثقلت حركته خلال السنوات الماضية، وأكثر قدرة على مخاطبة جمهوره من موقع المعارضة، لكنه من جهة أخرى يجد نفسه أمام عزلة سياسية نسبية، تجعل من الصعب ترجمة هذه المرونة إلى مكاسب فعلية.وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام "التيار" لم يعد محصوراً في استعادة شعبيته أو تحسين صورته، بل في قدرته على تحويل موقعه الجديد إلى مشروع سياسي قابل لبناء التحالفات. فمن دون ذلك، قد ينجح في تخفيف خسائره الشعبية، لكنه سيبقى عاجزاً عن استعادة الوزن السياسي الذي كان يتمتع به في مراحل سابقة.