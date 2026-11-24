Advertisement

استقبل البطريرك الماروني في الصرح البطريركي في بكركي الرئيسة العامة لرهبنة مار يوحنّا المعمدان المارونيّة في حراش الأم صوفيا آصاف التي أطلعته على أوضاع الرهبنة وشؤونها الروحيّة والإداريّة، والدعوات الرهبانيّة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة العمل على مراجعة الدساتير والقوانين الرهبانيّة وتنظيم الخدمة الروحيّة للراهبات.ثم استقبل المحامي جوزيف أبو شرف ونجليه المحاميين لويس ونبيل وكان عرض للأوضاع الوطنيّة الراهنة، ولا سيّما "ملفّ بيع الأراضي والعقارات في عدد من المناطق وخصوصًا في كسروان وجبيل، وما يثيره هذا الملفّ من هواجس تتعلّق بالتحوّلات الديموغرافيّة والاجتماعيّة، وضرورة التوعية على أهمّيّة المحافظة على الأرض وتعزيز صمود المواطنين في بلداتهم وقراهم".تناول اللقاء أيضًا "التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة في الجنوب، وأهمّيّة تعزيز دور الجيش وبسط سلطة أراضيها كاملة، بالإضافة إلى موضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه البطريرك، وحضور الموارنة في بلدان الانتشار ودورهم في تعزيز ارتباط بالعالم، فضلًا عن المبادرات الإنسانيّة والاجتماعيّة الداعمة لأبناء الجنوب".وأشار المحامي لويس ابو شرف بعد اللقاء أنه بحث مع غبطته في ملف بيع الأراضي في المناطق التاريخية من جبل لبنان، معتبراً أن "ما تشهده هذه المناطق يتجاوز مسألة حق التملّك التي يكفلها اللبناني". ولفت إلى أن " الدستور يسمح لأي كان بشراء العقارات في المناطق المختلفة، لكنه لا يجيز استغلال هذا الحق لتنفيذ هجوم ممنهج يستهدف إحداث تغيير ديموغرافي في لبنان"، مشددًا على "ضرورة التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في عمليات الشراء، ومكافحة أي توظيف للأموال الفاسدة أو الأجنبية بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية".وأشار إلى أن "هناك هجومًا ممنهجًا على مناطق جبل لبنان، وهذا الهجوم يجب أن نواجهه بوعي وبخطة واضحة"، لافتاً إلى أن "المواجهة لا تقتصر على المسار القانوني بل تتطلب مقاربات أخرى تحمي الأرض وتحافظ على هوية المناطق وخصوصيتها".وأكد أن "الأرض جزء أساسي من هويتنا ولا يمكننا التخلي عنها"، مستشهداً بـ "تمسّك أبناء القرى الجنوبية ومنها دبل وعين إبل، بأرضهم وتجذّرهم فيها".وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، اعتبر أن " ما وصفه بالهجوم على مناطق جبل لبنان لا يأتي من الخارج فحسب، بل يواجه أيضاً تحديات داخلية"، مشيرًا إلى " وجود مجموعات تتحرك تحت غطاء القوانين، في حين أن بعض الأنشطة والأجهزة الأمنية غير المرخصة تقع خارج إطار القانون". وشدد على أن "القوانين اللبنانية وقرارات الحكومة، ولا سيما القرارات الصادرة في 2 آذار واضحة"، معتبراً أن "المطلوب اليوم هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وتطبيق القرارات على الأرض".ختم داعيًا القوى الأمنية إلى "القيام بواجباتها"، محذراً من أن "عدم تحمّل المؤسسات مسؤولياتها قد يفتح المجال أمام تدخلات خارجية"، وقال : " علينا أن نقوم بواجباتنا، وإلا فإن أو السوري أو غيرهما قد يقوم بها، وعندها ستكون الكلفة أكبر بكثير".واستقبل البطريرك كذلك رئيس مكتب أمن الدولة في كسروان النقيب إيلي فرج وكان عرض للأوضاع الأمنيّة العامّة في المنطقة، وأكّد النقيب فرج استعداده لـ "التعاون في كلّ ما يندرج ضمن إطار مهامه وصلاحيّاته، خدمةً للمصلحة العامّة وحفاظًا على الأمن والاستقرار".