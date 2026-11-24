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رسالتان يمكن قراءتهما في عمليات ضبط الأسلحة والمتفجرات في ، وكلتاهما ترتبطان بـ" ": الأولى تتعلق باحتمال انكشاف بعض مسارات إمداده بالسلاح، والثانية تشير إلى توجه لتوسيع إجراءات حصر السلاح خارج الجنوب. وبين الرسالتين، تبرز تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه العمليات تمهد لمرحلة أمنية جديدة في التعامل مع ملف السلاح.التطورات هذه حصلت في ظل التوتر بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"، خصوصاً بعد دعوة عون الحزب مباشرة خلال احتفال بعيد الاستقلال إلى تسليم سلاحه. وفي هذا السياق، تبرز عمليات الضبط والتفتيش التي شهدتها منطقتا ضهر البيدر قبل أكثر من شهر ونصف الشهر والقاع مؤخراً، وسط تساؤلات بشأن أسباب تركز الإجراءات المعلنة في البقاع أكثر من الجنوب.تنبع أهمية البقاع من كونه يمثل عمقاً استراتيجياً لـ"حزب الله"، سواء على مستوى انتشاره أو ارتباطه بمسارات الإمداد والحدود مع . ومن هنا، فإن عمليات ضبط الأسلحة في هذه المنطقة قد تحمل دلالات تتجاوز الشحنات المضبوطة نفسها.الرسالة الأولى التي يمكن استخلاصها هي أن بعض المسارات التي قد تُستخدم لنقل الأسلحة من سوريا إلى ، بما فيها المعابر غير الشرعية والطرق الجردية، ربما أصبحت تحت الرصد الأمني. وعليه، إذا ثبت أن الحزب يعتمد على هذه المسارات لإدخال الأسلحة، فإن عمليات الضبط قد تشير إلى انكشاف جزء من تحركاته اللوجستية.كذلك، فإن كشف شحنات من هذا النوع يطرح احتمال وجود معلومات استخباراتية دقيقة ساعدت في رصدها، وربما تبادل معلومات بين الجهات المعنية في لبنان وسوريا، من دون أن يكون ذلك مؤكداً. هذا الأمر يعزز أهمية البقاع في المرحلة الحالية، باعتبار أن المنطقة التي تشكل عمقاً استراتيجياً للحزب قد تكون باتت تحت مراقبة أمنية أكثر تشدداً.أما الرسالة الثانية، فتتعلق بمحاولة الدولة توسيع إجراءات حصر السلاح خارج الجنوب، بما يشمل المناطق التي قد تُستخدم لتخزينه أو نقله. ومن هذه الزاوية، يبدو البقاع ساحة أساسية لهذه الإجراءات، خصوصاً أن ضبط الأسلحة فيه قد يساهم في كشف مسارات إمداد محتملة قبل وصول الشحنات إلى وجهاتها.تكمن أهمية المسألة أيضاً في مكان ضبط الأسلحة. فعلياً، فإن لشحنة التي تُضبط في البقاع قد تكون متجهة إلى الجنوب أو إلى منطقة أخرى، ما يجعل تحديد وجهتها أمراً غير محسوم، بينما لا يمكن حسم طبيعة استخدامها.أما ضبط شحنة مماثلة داخل الجنوب، فقد يكون أكثر حساسية، خصوصاً إذا اعتبر "حزب الله" أنها مخصصة لنشاطه العسكري ضد . عندها، قد يؤدي الأمر إلى توتر إضافي بين الحزب والدولة، في ظل الخلاف القائم بشأن السلاح.هذا الأمر لا يعني وجود قرار بتجنب عمليات الضبط في الجنوب، لكنه يظهر أن الموقع الجغرافي قد يؤثر في التداعيات السياسية والأمنية لأي عملية.إن ما يجري في البقاع قد يشير إلى بداية مرحلة مختلفة في التعامل مع ملف السلاح، عنوانها مراقبة مسارات الإمداد المحتملة وتوسيع إجراءات الضبط خارج الجنوب.لكن الاختبار الفعلي سيكون في استمرار هذه العمليات، ومدى قدرة على كشف المزيد من الشحنات، وما إذا كانت الإجراءات ستبقى في البقاع أو تمتد إلى مناطق أخرى. وضمنياً، فإن الأهمية اليوم لا تكمن فقط في الأسلحة المضبوطة، بل أيضاً في المعلومات التي تقود إلى ضبطها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنطقة تشكل عمقاً استراتيجياً لـ"حزب الله".