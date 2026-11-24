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طالبت النائبة نجاة عون صليبا، في بيان، " " بـ"وقف نقل المتفجّرات وتسليم سلاحه إلى المؤسسات الشرعية"، وناشدت الحكومة "تمكين من إجراء تحقيق مستقل يحدّد وجهة الشحنات والغرض من نقلها، ويكشف من أمر بنقلها ومن نظّم العملية وموّلها".وقالت:"في ٢٢ تشرين الثاني، أعلن الجيش ضبط نحو ٢٦٤ كيلوغراماً من المتفجّرات في مشاريع القاع، بينها مادّتا C-4 وTNT، وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم. ومع ثلاث ضبطيات أعلنها الجيش في تشرين الأول وشحنة المقدّرة بنحو ٥٠٠ كيلوغرام، بلغ مجموع المضبوطات نحو ١٫٢ طن خلال أقل من ثمانية أسابيع. وفي قضية ضهر البيدر، قال النائب حسن في مجلس النواب إنّ السيارة وحمولتها تعودان إلى حزب الله، وإنّ المتفجّرات مخصّصة للاستخدام ضد . وطالب باستعادة السيارة وحمولتها والإفراج عن الموقوفين".تابعت:"أمام إسرائيل، فقد سلاح حزب الله قدرته على الردع، واستمرار تداوله خارج سلطة الدولة يمنح إسرائيل ذريعة لمواصلة اعتداءاتها، ويبقي أمن اللبنانيين مكشوفاً. تتحمّل إسرائيل المسؤولية عن عدوانها على ، والدولة وحدها تملك حقّ اتّخاذ قرار استخدام القوّة دفاعاً عن لبنان".واضافت:"في الداخل، يعرف اللبنانيون كلفة الخطر الذي تشكّله المتفجّرات حين تغيب رقابة الدولة، من اغتيال الرئيس والاغتيالات التي تلته، إلى انفجار مرفأ ، دفع اللبنانيون هذا الثمن بأرواحهم. وعلى الحكومة أن تمنع نقل المتفجّرات خارج سلطتها، وأن تمكّن القضاء من ملاحقة من يأمر بنقلها وينظّمه ويموّله".وختمت:"على الحكومة أن تضمن إنفاذ القانون، وأن توفّر للقضاء كلّ ما يلزم لاستكمال التحقيق وملاحقة كلّ من تكشف الأدلة ضلوعه، كائناً من كان".