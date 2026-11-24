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استقبل سليمان، على رأس وفد من بلديات والبقاع.وبعد اللقاء، قال النائب سليمان: "اليوم، جئنا لزيارة ، برفقة وفد من اتحاد بلديات الدريب الأوسط وإخواننا من والجنوب، لتأكيد دعمنا لمواقف دولة الرئيس وحرصه على وتحصينها والاهتمام بها، لتكون قادرة على القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي .ونؤكد من هنا وقوفنا إلى جانب دولة الرئيس والحكومة في مواقفهما وقراراتهما السيادية، حفاظاً على بلدنا في هذه الظروف الصعبة. كما ندعو جميع اللبنانيين إلى الوقوف خلف دولتهم ومؤسساتهم، إذ لا نجاة للبنان إلا بتضامننا ووقوفنا إلى جانب بعضنا بعضاً.وفي الوقت نفسه، طالبنا اليوم، باسم أبناء عكار، دولة الرئيس بعقد اجتماع لخلية وزارية تضمّ الوزارات المعنية، من الداخلية إلى الزراعة والطاقة والصحة، للبحث في شؤون مناطقنا المحرومة واحتياجاتها، والعمل على تحقيق الإنماء المتوازن.فعكار بحاجة إلى العديد من المقوّمات الأساسية، ولا سيما في القطاعات الصحية والزراعية وغيرها من المجالات الحيوية.وفي الختام، نشكر دولة الرئيس، ونؤكد مجدداً وقوفنا إلى جانبه وإلى جانب الحكومة والعهد".