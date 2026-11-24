استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب محمد
سليمان، على رأس وفد من بلديات عكار
والبقاع.
وبعد اللقاء، قال النائب سليمان: "اليوم، جئنا لزيارة دولة الرئيس
، برفقة وفد من اتحاد بلديات الدريب الأوسط وإخواننا من البقاع
والجنوب، لتأكيد دعمنا لمواقف دولة الرئيس وحرصه على مؤسسات الدولة
وتحصينها والاهتمام بها، لتكون قادرة على القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية
.
ونؤكد من هنا وقوفنا إلى جانب دولة الرئيس والحكومة في مواقفهما وقراراتهما السيادية، حفاظاً على بلدنا في هذه الظروف الصعبة. كما ندعو جميع اللبنانيين إلى الوقوف خلف دولتهم ومؤسساتهم، إذ لا نجاة للبنان إلا بتضامننا ووقوفنا إلى جانب بعضنا بعضاً.
وفي الوقت نفسه، طالبنا اليوم، باسم أبناء عكار، دولة الرئيس بعقد اجتماع لخلية وزارية تضمّ الوزارات المعنية، من الداخلية إلى الزراعة والطاقة والصحة، للبحث في شؤون مناطقنا المحرومة واحتياجاتها، والعمل على تحقيق الإنماء المتوازن.
فعكار بحاجة إلى العديد من المقوّمات الأساسية، ولا سيما في القطاعات الصحية والزراعية وغيرها من المجالات الحيوية.
وفي الختام، نشكر دولة الرئيس، ونؤكد مجدداً وقوفنا إلى جانبه وإلى جانب الحكومة والعهد".