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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وجود تطابق في وجهات النظر بين وفرنسا لجهة التمديد لقوات "اليونيفيل"، او تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمهامها خلال سنة 2027 مع تأكيد عدم حصول فراغ، والاتفاق على ان اي قوات بديلة يجب ان تعمل تحت راية وان يكون الإطار القانوني لها هو القرار 1701 مع إمكانية ادخال تعديلات عليه عند الحاجة. وجدد التأكيد على ان استقرار لبنان ضروري واساسي لاوروبا لاسيما وان لبنان هو بوابة الى العرب، وبوابة العرب الى أوروبا.مواقف جاءت خلال استقباله وفدا برلمانيا فرنسا من لجنة الشؤون الخارجية ضم النواب : Ms.Carole Guillerm، Mr Pierre Pribetich، Mr Jean Paul Lecoq، في حضور سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل.وكان أعضاء الوفد هنأوا في بداية اللقاء رئيس الجمهورية بالذكرى الـــ 83 للاستقلال منوهين بكلمة الرئيس عون في هذه المناسبة والمواقف المسؤولة التي اتخذها لبناء مستقبل لبنان.ورحب الرئيس عون بالوفد النيابي الفرنسي شارحا الأوضاع الراهنة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا شاكرا لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمساعدات التي قدمتها فرنسا للبنان لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها، وآخرها المؤتمر التحضيري الذي عقد في باريس تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي.وأشار الرئيس عون الى "انه في المرحلة الراهنة، فان الاهتمام ينصب على مرحلة ما بعد انتهاء عمل "اليونيفيل" في جنوب لبنان"، لافتا الى "وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا لجهة التمديد لهذه القوات، او تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمهامها خلال سنة 2027 المحددة للانسحاب مع التأكيد على عدم حصول فراغ، وان اي قوات بديلة يجب ان تعمل تحت راية الأمم المتحدة وان يكون الإطار القانوني لها هو القرار 1701 مع إمكانية ادخال تعديلات عليه عند الحاجة".وأورد الرئيس عون المهام التي يمكن ان تقوم بها أي قوة بديلة لــ "اليونيفيل" اذا تعذر التمديد وابرزها :"-توفير الدعم اللوجستي للجيش والمساعدة في تفكيك القذائف غير المنفجرة، ومعالجة الانفاق، ومخازن السلاح اذا وجدت.-الدعم الإنساني للمجتمعات في الجنوب، عبر المساعدة في فتح الطرقات ومساعدة الأهالي على العودة الى قراهم.-القيام باعمال المراقبة والإفادة، وينتظر لبنان انعقاد جلسة مجلس الامن في أواخر الشهر الحالي لمعرفة التطورات".وردا على أسئلة الوفد، اكد الرئيس عون ان " لا تزال تقوم باعمال عدائية في الجنوب مثل جرف المنازل وقصف القرى من حين الى آخر وامتداد هذا القصف مؤخرا الى منطقة البقاع"، مشيرا الى ان" المفاوضات الثلاثية علقت بسبب الانتخابات على امل ان تستأنف الاجتماعات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة". ولفت الى ان "عودة الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم هي احد الأهداف الأساسية في المفاوضات، علما ان قسما من هؤلاء النازحين عاد الى المناطق التي لا تخضع للاحتلال في انتظار انسحاب الإسرائيليين من البلدات المحتلة ودخول اليها وإعادة اعمارها وعودة اهاليها، متمنيا ان تساهم والأوروبية في عملية إعادة الاعمار هذه".وجدد الرئيس عون التأكيد على ان" استقرار لبنان ضروري واساسي لاوروبا لاسيما وان لبنان هو بوابة أوروبا الى العرب، وبوابة العرب الى أوروبا".