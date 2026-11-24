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جدد النائب الدكتور بلال الحشيمي الحديث عن ملف التأخير في معادلة الشهادات لدى للتعليم العالي، وقال في بيان: "منذ سنوات ونحن نرفع الصوت ونراجع المسؤولين بشأن التأخير في معادلة الشهادات لدى المديرية العامة للتعليم العالي، وفي كل مرة نسمع أعذارًا وتبريرات مختلفة، من دون أي تحسّن ملموس".ولفت إلى أن " تعلن صراحةً على موقعها الرسمي أن المدة الزمنية لاستصدار إفادة المعادلة عشرة أيام من تاريخ استلام أمانة سر لجنة المعادلات للطلب"، متسائلًا: "فكيف تتحوّل الأيام العشرة إلى سنة وسنتين وثلاث سنوات؟ وأين تتعطّل المعاملات؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟".وأشار إلى" وجود حالة موثّقة لطبيب تقدّم بطلب معادلة بتاريخ 14 تشرين الأول 2025، ولا يزال ينتظر إنجاز معاملته، بحسب إفادته، فضلًا عن حالات أخرى مماثلة".وأكد الحشيمي أنه "مع معادلة الشهادات الأجنبية حفاظًا على المستوى العلمي والمهني، لكنه رفض أن يجتاز الطبيب امتحان الكولوكيوم بنجاح، ثم يتعطّل مساره المهني بسبب تأخّر معادلة شهادته".كما طالب "بتوضيح السند القانوني لفرض معادلة شهادات الجامعات المرخّصة، خصوصًا أن المادة 28 من القانون رقم 285/2014 تحدّد اختصاص لجنة المعادلات بالشهادات والدراسات من خارج ".وتوجّه إلى للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، بصفته رئيسًا للجنة المعادلات وفقًا للمادة 29 من القانون المذكور، مطالبًا إياه ب"تحمّل مسؤولياته الإدارية وتقديم أجوبة واضحة عن أسباب هذا التأخير المستمر"، ومؤكدًا أن "المسؤولية ليست منصبًا، بل واجب ومحاسبة".كما توجّه إلى "وزيرة التربية والتعليم العالي مطالبًا بمعالجة هذا الملف فورًا"، كما دعا إلى "التدخّل ووضع حدّ لهذه المعاناة".وطالب "التفتيش المركزي والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل في أسباب التأخير وقانونية الإجراءات، وإعلان نتائجه خلال ثلاثين يومًا من مباشرته، والكشف عن أعداد المعاملات العالقة ومدد انتظارها وأسباب تعطيلها، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره".وختم بالقول: "كفى إذلالًا للطلاب والأطباء! فمن غير المقبول أن نطالب شبابنا بالبقاء في لبنان، فيما ندفعهم إلى الهجرة بتعطيل مستقبلهم".