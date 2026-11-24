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تسلّم غسان سلامة اليوم، في مقر المكتبة الوطنية في ، من السفير الصيني في تشن تشواندونغ، مجموعة من الكتب كهبة لإيداعها في ركن الكتب الصينية الذي تم افتتاحه للمناسبة.وتضم الهبة مؤلفات باللغات الصينية والإنكليزية والعربية، لعناوين متنوعة في السياسة والثقافة والاقتصاد والفن في مختلف قطاعاته.وأعرب الوزير سلامة عن شكره لهذه المبادرة، وقال: "نحن اليوم في مناسبة سعيدة، هي قيام سفارة الشعبية بافتتاح زاوية الأدب والإنتاج الصيني في المكتبة الوطنية، وهي زاوية باتت تضم منذ اليوم مئات من الكتب، لكن السفارة أخذت على عاتقها أن تموّلها تدريجياً بمزيد من الكتب، لكي تصبح المكتبة الوطنية مكاناً ومرجعاً لمن يريد أن يتعرف على الصين، على تاريخها، على أدبها، على علاقاتها الدولية أو على نهضتها الاقتصادية".وأضاف: "أشكر السفير على هذه التقديمات التي تضم أيضاً مساعدة في بعض التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالمكتبة نفسها. وقد آلينا على أنفسنا في أنه كلما جاءت هبة للمكتبة الوطنية، أن يتم أيضاً توزيع عدد مماثل من الكتب أو قريب منه في المكتبات العامة. وقد اخترنا حالياً مكتبتي حارة حريك والمتين، لكي يكون هناك أيضاً مقرّان لزاوية صينية، وهذا سيُطبق في كل الهبات اللاحقة، بمعنى أن كل الكتب التي تأتي للمكتبة الوطنية يكون لها مثيلاتها في مكتبات أخرى، لعلمنا بأن الثقافة يجب أن تذهب إلى الناس، لا أن تبقى في مكانها".وختم سلامة: "أشكر سعادة السفير على زيارته وعلى تقدمته، وآمل أن يستمر التعاون بيننا في هذا المجال، لما فيه خير البلدين".بدوره، قال السفير الصيني: "إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أشارك مع الوزير سلامة وجميع الأصدقاء الحاضرين في افتتاح ركن الكتب الصينية في المكتبة الوطنية الجميلة، التي تشكل مزيجاً مثالياً بين التراث والحداثة".وأضاف: "الصين ولبنان، باعتبارهما من الحضارات العريقة، يتشاركان القناعة بأن بإمكاننا أن نتعلم من بعضنا البعض وأن نستفيد من بعضنا البعض من خلال الحوار بين الحضارات. وأعتقد أن المكتبة تشكل المكان المثالي لجمع الناس والأفكار والثقافات".وأشار إلى أن "هذه الدفعة هي الأولى، وقد وعدت معالي الوزير بأننا سنواصل إضافة كتب جديدة كل عام، كما سنهدي مجموعة من الكتب إلى المكتبات في البلديات"، لافتاً إلى أن "الكتب تتضمن مؤلفات للرئيس شي جين بينغ، إذ نؤمن بأن فهم الصين يبدأ بفهم الطريقة التي حققت بها الصين ما وصلت إليه اليوم، كما تضم كتباً تتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الصين، والتقاليد الصينية، وكيفية تفاعل الصين مع العالم".وتابع: "آمل أن تسهم هذه الكتب في تقريب المسافات بيننا. ونحن سعداء أيضاً بالمساهمة في جزء من جهود تأهيل المكتبة، كما نفخر بإبلاغكم بأن المعهد الموسيقي الذي أُنشئ بتمويل من منحة صينية سيُنجز قريباً جداً".وختم شاكراً الوزير سلامة على جهوده لدعم التنمية الثقافية، ووسائل الإعلام على تغطية الحدث، وآملاً أن "تواصل تسليط الضوء على برامج التبادل الثقافي بين الصين ولبنان".