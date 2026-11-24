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صدر عن - البيان الآتي:"بتاريخ 24 /11 /2026، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة الهيشة – ، وأوقفت المواطن (خ.ح.) لإقدامه على تهريب الأسلحة الحربية من الأراضي إلى الداخل اللبناني، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافةً إلى أعتدة عسكرية.كما نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 6 مواطنين و 182 سوريًّا وفلسطينيًّا واحدًا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطن (ج.ع.) والسوري (م.ح.) عند حاجز دورس – لعدم امتثالهما لأوامر عناصر الحاجز، وضبط مسدس حربي.• دهم منزل المواطن (ح.ز.) وتوقيفه لإطلاقه النار خلال إشكال في بلدة الفيضة – بتاريخ 23 /11 /2026.• توقيف المواطن (ق.س.) عند حاجز السفري – بعلبك لحيازته مسدسًا حربيًّا.• توقيف المواطن (ح.ن.) في بلدة – ، لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط كمية منها.• توقيف الفلسطيني (م.ج.) في مدينة صيدا لإطلاقه النار بتواريخ مختلفة، وإصابة أحد الأشخاص بتاريخ 17 / 8 /2025، إضافة إلى نشره مقطع فيديو يُظهره وهو يطلق النار من أسلحة حربية، وضبط مسدس حربي وكمية من حشيشة الكيف.• توقيف المواطن (ع.أ.) في بلدة بدياس – صور لإطلاقه النار.• توقيف المواطن (ب.ق.) في مدينة صور لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار.• توقيف 181 سوريًا في بلدة طليا – بعلبك وفي منطقتَي وادي خالد والعبودية – عكار، وعند حواجز: شدرا – عكار، المدفون – البترون، دير عمار – المنية ، لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".