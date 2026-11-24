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استقبل والمغتربين يوسف رجّي، وفداً نيابياً من الفرنسي، وجرى عرض للأوضاع في والتطورات في المنطقة.وأكد الوفد" متانة الروابط التي تجمع البلدين، وثبات دعم للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، منوّهاً بالقرارات الشجاعة التي اتخذها الحكومة لتعزيز سيادته وحصر السلاح بيد الدولة".، شكر الوزير رجّي الوفد على زيارته وعلى مواقف فرنسا الداعمة للبنان، مشدداً على أن " عازمة على مواصلة المسار السيادي، وماضية دون تراجع في اتخاذ الخطوات اللازمة لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها". وأكد" أهمية الانسحاب التام والكامل من جميع الأراضي ".وتناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" حيث أوضح الوزير رجّي أن" العمل جارٍ على بلورة صيغة للمرحلة المقبلة، بما يضمن سيادة لبنان ويحافظ على الاستقرار في الجنوب".