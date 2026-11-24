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إلتقى رئيس مجلس إدارة – مدير عام لتشجيع الاستثمارات في "ايدال"، الدكتور ماجد منيمنة، قائد شرطة العميد عماد الجمل، حيث تم التداول، وفق بيان، في الأوضاع الأمنية في العاصمة بيروت، والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز سلامة المواطنين والمقيمين والمؤسسات.واستمع الدكتور منيمنة إلى شرح من العميد الجمل حول الواقع الأمني في بيروت والجهود التي تبذلها شرطة بيروت والأجهزة الأمنية في أداء مهامها، معرباً عن "ارتياحه لما تقوم به والبلديات والأجهزة التابعة لها، ومثمّناً جهودها في تعزيز الأمن والأمان وترسيخ الاستقرار".وأكد الدكتور منيمنة "أن الاستقرار الأمني يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب، وأن توفير بيئة آمنة ومستقرة يشكّل عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار، ويساهم في تحسين صورة لبنان كوجهة استثمارية واعدة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة ".وكان الدكتور منيمنة قد التقى قبل ظهر اليوم الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية ورئيس الخدمة الاقتصادية الإقليمية في السيد جان-باتيست شوفيل، حيث تم البحث في تطوير خدمات "ايدال" في إطار مسار الإصلاح والتحديث وإعادة التموضع الاستراتيجي الذي تقوده المؤسسة.واستعرض منيمنة مجالات التعاون التي يمكن لفرنسا دعم المؤسسة من خلالها، وتشمل تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث الحوكمة استناداً إلى الخبرة في تطوير ، الرقمنة وتبسيط الإجراءات من خلال إنشاء "شباك واحد رقمي" يسهّل معاملات المستثمرين، الاستفادة من الخبرات الفرنسية عبر مؤسسات ووكالات متخصصة، الترويج للاستثمارات وتسهيل ربط الشركات الفرنسية بالفرص المتاحة في لبنان، والتعاون الاقتصادي القطاعي في مجالات الصناعة، الزراعة الغذائية، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.وقد أكد الدكتور منيمنة أن هذه المشاركة تأتي في إطار سعي "إيدال" لتعزيز دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، معرباً عن ثقته بأن الشراكة الفرنسية-اللبنانية ستشكل ركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز .