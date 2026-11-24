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عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب عدوان، وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب: حليمة قعقور، أشرف بيضون، بلال عبدالله، حسن عز الدين، ، علي خريس، عماد ، ، غادة أيوب، قبلان قبلان، نديم الجميل، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري وجميلكما حضر الجلسة نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إيهاب شعبان.بدأت الجلسة بمتابعة درس اقتراح القانون إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، بعدما كانت اللجنة قد تناولت الاقتراح على مدى عدة جلسات، واطلعت على أسبابه الموجبة، واستمعت إلى شرح من مقدّمه وآراء الجهات المعنية، كما اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية، وكلّفت لجنة فرعية من بين أعضائها دراسة الاقتراح.وفي هذه الجلسة، وعلى ضوء الملاحظات التي أبداها خلال المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المبادئ التي سيقوم عليها الاقتراح، على أن تُقرّ الصياغة النهائية في الجلسة المقبلة.بعد ذلك، انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 78 من القانون رقم 673 الصادر في 16 آذار 1998، والمادة 46 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994.واستمعت لهذه الغاية إلى شرح من أحد مقدّمي الاقتراح، واطلعت على أسبابه الموجبة وتقـريري لجنتَي الصحة والزراعة، كما استمعت إلى رأي المعنيين به. وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح معدّلاً.ونظراً لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة درس باقي بنود جدول الأعمال، ولا سيما اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 106 من نظام الدولة، والمتعلق بمنح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء القانون رقم 82/3 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.وفي الختام، رُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة أعمالها في الجلسة المقبلة.