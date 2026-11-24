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أكد والبلديات أحمد الحجار أن" المحافظة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي أولوية وطنية، توازي في أهميتها مواجهة التحديات الأمنية الأخرى"، لافتا إلى أنه من "مسؤوليتنا جميعا حماية الوحدة الوطنية، ومنع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني".واعتبر أن "حصريّة القرار الأمني والعسكري بيدِ الدولة ومؤسساتها الدستورية، في إطار مرجعيّة شرعيّة واحدة، تشكّل أساس قيام دولة قوية وقادرة وعادلة".وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر "واقع السلامة المرورية في الكورة: تحديات وحلول" في جامعة البلمند - الكورة، شدد على ان " والبلديات وضعت السلامة المرورية في صلب أولويّاتها، وستستمر في التشدد بتطبيق قانون السير".وجاء في كلمة الوزير الحجار:"يسعدني أن أكونَ بينكم في هذا الصرحِ العريق، جامعةِ البلمند، لنتناولَ موضوعا يتجاوز تنظيمَ حركة المرور، إلى صونِ الحقِّ الأوّلِ لكل إنسان: الحقُّ في الحياة.وأنا أنظرُ إلى هذه القاعة، أرى طلاباً وأهالي، ورؤساءَ بلدياتٍ ومسؤولينَ وعناصرَ أمن، يجمعُنا همٌّ واحد: أن تكونَ طرقاتُنا آمنةً لكل من يسلُكُها. لذلك، كلامي اليومَ موجّهٌ إليكم جميعاً.تتحدث التقاريرُ عن أرقام، لكن وراءَ كلِّ رقمٍ إنسانٌ لا يُعوَّض: له اسمٌ ووجه، وبيتٌ ينتظرُه، وحلمٌ انطفأ في منتصفِ الطريق.في عام 2025 وحدَه، خسِرَ على طرقاتهِ أكثرَ من أربعمئةٍ وخمسينَ روحاً، أي أكثرَ من روحٍ كلَّ يوم.وأقولُ لكم، كأبٍ قبل أن أكونَ وزيراً: أغلى ما نتمناهُ لأبنائنا أن يعودوا كلَّ مساءٍ إلى بيوتهم سالمين.وقد أظهرتْ إحصاءاتُ قوى الأمن الداخلي، في النصف الثاني من آب الماضي، أنَّ ثلثَ الحوادثِ تقريباً نتجَ عن السرعةِ الزائدة، وأنَّ أربعةً من كلِّ عشَرةٍ حصلتْ بسببِ تشتّتِ الانتباهِ أثناءَ القيادة. أي أن كثيراً من هذه المآسي لم يكن قدراً، بل لحظةَ استعجال، أو نظرةً خاطفةً إلى شاشةِ هاتف.لهذا وضعنا السلامةَ المروريةَ في صُلبِ أولويّاتِ الوزارة، وفعّلنا اللجنةَ الوطنية للسلامة المرورية، وعقدنا في 24 آب اجتماعاً طارئاً عمّمنا على أثرهِ توصياتٍ تقومُ على ثلاثةِ محاور.أولاً، الردع: التشدّدُ في تطبيقِ قانون السير، وملاحقةُ المخالفاتِ الخطرة، وتكثيفُ راداراتِ ضبطِ السرعة، وتشديدُ الرقابةِ على الدراجاتِ النارية والمركباتِ المخالفة، وتعزيزُ الالتزامِ بحزام الأمان، والامتناعُ عن استعمالِ الهاتف أثناءَ القيادة، وتقدمنا بمشروعِ قانونٍ لرفعِ قيمةِ غرامات السير.ثانياً، الطريق: تكليفُ المحافظين المتابعةَ بالتنسيقِ معَ البلدياتِ واتحاداتها، وإزالةَ التعدياتِ ومصادرِالخطر، ودعوةَ وزارةِ الأشغالِ العامة والنقل إلى إدراجِ متطلّباتِ السلامةِ في جميعِ مشاريعِ الطرق.ثالثاً، الوعي: إدراجُ مبادئِ السلامةِ المرورية في المناهجِ المدرسية، وتنظيمُ دوراتٍ توعويةٍ في المعاهدِ والجامعات وعبرَ وسائلِ الإعلام.ولم تبقَ هذه التوصياتُ حبراً على ورق. فمنذ السابعِ من أيلول حتى تاريخِه، ضبطت قوى الأمن الداخلي قرابة 128,772 مخالفة بينها 46,486 مخالفة سرعة زائدة، وحجزت نحو 4,626 سيارة وقرابة 10,076 دراجة نارية مخالفة.غير أنَّ الطريقَ لا تحرُسُهُ الدولةُ وحدَها. فالبلدياتُ هي الأقربُ إليه وإلى الناس، وتعاونُ مؤسساتِالدولةِ مع السلطةِ المحليةِ هو مفتاحُ الوقاية، وأساسُ شعورِ المواطنِ بالأمان، والمدخلُ إلى ترسيخِ ثقافةِ الالتزام.ونحن كوزارة إلى جانبِ البلديات: نعملُ على تأهيلِ عناصرِ الشرطة البلدية، وعلى إعدادِ مبادئَ إرشاديةٍ تحدّدُ نطاقَ تدخلِها وآلياتِ تنسيقِها مع قوى الأمن الداخلي، تكاملاً لا بديلاً. كما نقيّمُ تجربةَ بعضِ البلديات في استخدامِ رادارات السرعة، تمهيداً لإمكانيةِ تعميمِها وفقَ ضوابطَ ومعاييرَ حوكمةٍواضحة.والكورةُ خيرُ مثالٍ على ذلك. فهي أرضُ الزيتونِ الممتدِّ على مدى النظر، وطرقاتُها ليست ممراتِ عبورٍفحسب، بل شرايينَ حياةٍ تصلُ بلداتِها وقراها بمدارسِها وجامعاتِها وأرزاقِ أهلِها. وخصوصيتُها الجغرافيةُ والعمرانيةُ تفرضُ مقاربةً متكاملة: تحديدُ النقاطِ السوداء، وإجراءُ مسحٍ ميدانيٍّ وفنيٍّ للطرقاتِ الرئيسيةِ والداخلية، وصولاً إلى برنامجِ عملٍ واضحٍ لمعالجتها.ومن هنا، أدعو جامعةَ البلمند، بخبرةِ أساتذتِها وطاقةِ طلابِها، إلى أنْ تكونَ شريكاً في هذا المسح، وأنْ تكونَ في طليعةِ الجامعاتِ التي تحتضنُ دوراتِ التوعيةِ المرورية.لكن مهما كثّفت الدولةُ إجراءاتِها، ومهما تعاونت البلديات، لن ننجحَ ما لم يصبحِ المواطنُ شريكاً. فالسرعةُ ليست دليلاً على المهارة، والتجاوزُ الخطرُ ليس شجاعة، والهاتفُ أثناءَ القيادةِ قد يكلّفُ حياةَإنسان.وإلى كلِّ واحدٍ منكم، أياً كان عمرُهُ، أقول إلى الشباب: الخوذةُ ليست تفصيلاً، وحزامُ الأمانِ ليس إزعاجاً.وإلى الأهل: أبناؤكم يتعلّمون القيادةَ من المقعدِ الخلفي، قبلَ أيِّ مدرسة.وإلى كلِّ سائق: الرسالةُ على هاتفِكَ يمكنُها أن تنتظر، أما من ينتظرُ عودتَكَ إلى البيت، فلا تجعلْهُ ينتظرُ عبثاً.الدولةُ التي نريدُها لا يشعرُ بها المواطنُ في الخطابات، بل : إشارةٌ تعمل، ودوريةٌ حاضرة، وقانونٌ يُطبَّقُ على الجميع. فالطريقُ الآمنُ صورةٌ مصغّرةٌ عن الوطنِ الآمن، والمعنى نفسُهُ ينسحبُ على لبنانَ كلِّه.فلبنانُ يمرُّ بمرحلةٍ دقيقةٍ في ظل التوتراتِ الإقليميةِ، واستمرارِ الإحتلالِ والاعتداءاتِ الإسرائيليةِ،وتداعياتِها الأمنيةِ والإنسانيةِ والاجتماعية، الأمرُ الذي يضاعفُ مسؤولياتِ الدولةِ ومؤسساتِها.وفي هذه الظروف، تبقى المحافظةُ على الاستقرارِ الداخليِّ والسلمِ الأهليِّ أولويةً وطنية، توازي في أهميتِها مواجهةَ التحدياتِ الأمنية الأخرى. ومن مسؤوليتِنا جميعاً حمايةُ الوَحدةِ الوطنية، ومنعُ انتقالِ التوتراتِ الخارجيةِ إلى الداخل اللبناني، وعدمُ السماحِ للخلافاتِ والانقسامات بأن تتحوّلَ إلى تهديدٍ لأمنِ اللبنانيين.كما نؤكّدُ أنَّ تحقيقَ الأمنِ والاستقرارِ المستدامين، لا يكتملُ إلا بتحقيقِ الإنسحابِ الإسرائيليِّ من أرضنا المحتلّة، وبسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ أراضيها، بقواها الذاتيةِ حصراً، وتعزيزِ حضورِ مؤسساتِها وتمكينِها من القيامِ بمسؤولياتِها في حمايةِ المواطنين، وصونِ السيادة، وتطبيقِ القانون. فحصريّةُ القرارِ الأمنيِّ والعسكريِّ بيدِ الدولةِ ومؤسساتِها الدستورية، في إطارِ مرجعيّةٍ شرعيّةٍ واحدة، تشكّلُ أساسَ قيامِ دولةٍ قويةٍ وقادرةٍ وعادلة، والضمانةَ الحقيقيةَ لجميعِ اللبنانيين، على اختلافِ انتماءاتِهم ومناطقِهم.وفي قلبِ هذه المسؤولية، يقفُ عناصرُ قوى الأمن الداخلي، ولهم مني تحيةُ تقدير. هم أنفسُهمُ الذين نراهم على الطرقاتِ يحمونَ السائقينَ والمارّة، ونراهم في كلِّ منطقةٍ يحفظونَ النظام، ويلاحقونَ المطلوبينَ ويوقفونَهم، ويتصدّونَ لكلِّ إخلالٍ بالأمن، بالتكاملِ مع الجيشِ اللبناني وسائرِ الأجهزةِ الأمنية. يجرونَ التحقيقاتِ بمهنيةٍ وشفافية، ويحيلونَ الموقوفينَ والمضبوطاتِ إلى القضاءِ المختص. فموقفُنا واضح: لا تهاونَ في تطبيقِ القانون، ولا مساومةَ على أمنِ الوطنِ والمواطنين".