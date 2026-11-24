وأوضحت شبطيني أن الشجرة لن تكون مجرد مجسّم ميلادي ضخم، بل ستحمل في تفاصيلها خبرية العيد، لتروي حكاية الميلاد بأسلوب فني مبتكر، وتكون جزءاً من تجربة احتفالية تنقل أجواء المناسبة إلى الزوار.ولن تقتصر أجواء العيد على الشجرة، إذ ستشهد البلدة أيضاً إقامة قرية ميلادية، تتخللها أكثر من 10 أيام احتفالية مخصصة للأطفال، مع أنشطة ترفيهية وأجواء عائلية تجعل من يحشوش وجهة للاحتفال بعيد الميلاد.وأشارت شبطيني إلى أن العمل على الشجرة بات في مراحله المتقدمة، ومن المتوقع إنجازه خلال أسبوع إلى أسبوعين، على أن يُفتتح المشروع قريباً، من دون تحديد موعد نهائي للافتتاح حتى الآن. ويشكّل هذا العمل تحدياً كبيراً، لا سيما أنه يهدف إلى تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.وفي هذا الإطار، خصّت شبطيني رئيس بلدية يحشوش باتريك زوين بالشكر، مشيرة إلى أنها عرضت عليه الفكرة مباشرة، فرحّب بها من دون تردد، ولم يطرح أي أسئلة، رغم الكلفة المرتفعة للمشروع والتحديات التي يتطلبها. وأكدت أن دعمه واحتضانه للمبادرة شكّلا عاملاً أساسياً في انطلاقها وتحويلها إلى واقع.كما أشادت بأهالي البلدة وبلديتها، لافتة إلى حجم المحبة والترحيب اللذين أحاطا بها وبفريق العمل منذ البداية، ومؤكدة أن يحشوش أثبتت أنها بلدة تحتضن الجميع وتفتح أبوابها للمبادرات التي تجمع الناس على الفرح والعطاء.وهكذا، لا تستعد يحشوش لاستقبال الميلاد بشجرة استثنائية فحسب، بل لتحويل البلدة إلى مساحة احتفالية تنبض بالحياة، حيث تلتقي حكاية العيد بإبداع آلاف المشاركين وفرحة الأطفال، في محاولة لوضع اسم يحشوش على خريطة الأرقام القياسية العالمية.