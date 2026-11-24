Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، حيث تم عرض لآخر تطورات الاوضاع العامة وبرامج عمل الوزارة في الشأن المتصل بتطوير الإدارة العامة في مؤسسات الدولة في مجالات الحوكمة والموارد البشرية والخدمات والتحول الرقمي.وسلم الوزير مكي، رئيس المجلس النيابي المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030 .وبعد اللقاء، تحدث الوزير مكي :" أشكر دولة رئيس مجلس النواب على اللقاء، ونأمل أن يكون العام المقبل عام الاستقلال الكامل بعد التحرير الكامل، وأن نستعيد سيادتنا على كامل أرضنا ونتمكن من التطلع إلى المستقبل بثقة وأمل، ان هذا المستقبل يحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات فاعلة وإدارة عامة قادرة على خدمة المواطنين ومواكبة متطلبات العصر".وأضاف مكي : "من هنا أطلقنا اليوم المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 هو مشروع لإعادة بناء الإدارة العامة بعد عقود من المبادرات الإصلاحية المتفرقة التي لم تنجح بإعداد تغيير شامل ومستدام ، فالمخطط يقوم على 3 مسارات أساسية ,الحوكمة ، الموارد البشرية والخدمات ، والتحول الرقمي ,ويتضمن 37 إصلاحاً إستراتيجيا إضافة إلى نحو 100 فرصة تحسين قطاعية".وتابع مكي : "بدأنا بالفعل تنفيذ بعض المبادرات وهناك إصلاحات ستظهر نتائجها ابتداء من العام المقبل فيما تحتاج بعضها الآخر الى التشاور وإلى تطوير تشريعات وإلى تأمين التمويل اللازم ".وختم : "هذا المخطط ليس ملك وزارة ولا حكومة بل هو مشروع للدولة ونحتاج فيه إلى تعاون جميع المؤسسات الدستورية ومجلس النواب والقوى السياسية والمواطنين، نريد أن ننتقل من طرح الأفكار إلى التنفيذ ، ومن المبادرات المتفرقة إلى خطة متكاملة ومن إدارة تقليدية إلى دولة قادرة مسؤولة ويثق بها المواطن، فإذا استعدنا استقلالنا وسيادتنا علينا أن نكون جاهزين أيضا، لبناء الدولة التي يستحقها اللبنانيون".واستقبلف الرئيس بري عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة"النائبين علي عمار وحسن فضل الله، وبحث معهما في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية لاسيما في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وتدميرها للقرى والمنازل وشؤوناً تشريعية ووطنية.وكان اللقاء أيضاً مناسبة قدما خلالها للرئيس بري مجموعة شرح نهج البلاغة للامام علي ، من تأليف الامين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين.وبعد اللقاء تحدث النائب فضل الله : "دائماً يبدأ الحديث مع دولة الرئيس نبيه بري من الجنوب، من تلك الأرض المقدسة المجبولة بدماء المقاومين، والتي ترتفع فيها قبضات أهل تلك الأرض، قبضات الصامدين المتمسكين بأرضهم وبقراهم وببيوتهم ، وقد بحثنا تلك الإعتداءات المستمرة على أهل الجنوب والعمليات التي يقوم بها العدو بتجريف الأرض وتدمير المنازل كما حصل على مرأى من الجميع في زوطر الشرقية أو في حداثا وفي كل تلك القرى الجنوبية ".وتابع فضل الله : "بحثنا في طبيعة الموقف الذي علينا جميعاً أن نتخذه في إزاء تلك الاعتداءات ، وهو الموقف المرتكز إلى وحدة شعبنا وصموده وصلابته ، وما يقدمه إلى العالم أجمع من نموذج في الوطنية وفي الانتماء الحقيقي إلى لبنان ، أهل الجنوب في صمودهم هم مقياس الولاء الوطني وتقاس الوطنية من ذلك المكان ، ودائماً الهوى سيبقى في الجنوب" .وأضاف : "بعد ذلك، ناقشنا مجموعة من النقاط والموضوعات المحلية والإقليمية وخصوصاً ما يجري في الإقليم من مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الموضوع أساسي بالنسبة لنا لأن هذه المفاوضات إذا نجحت وإذا توصلت إلى إتفاق، هناك تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن لبنان سيبقى بنداً أولاً لوقف العدوان على لبنان وفرض الانسحاب من الأراضي اللبنانية".ولفت الى ان "هذا الموقف مشكورة عليه الجمهورية الإسلامية، ونحن في لبنان جميعا علينا أن نقدر هذا الموقف المتضامن من قبل الجمهورية الإسلامية مع لبنان وهي ربما تقف اليوم في الصف الأول الإقليمي والعالمي لدعم حقنا في تحرير أرضنا ، ولم تبخل الجمهورية الإسلامية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إن شاء الله في تقديم الدعم للبنان من أجل تحرير أرضه وفرض سيادته على كامل أراضيه ، ولذلك سيبقى الرهان على مسار إسلام آباد لأنه هو الفرصة المتاحة اليوم بعدما رأينا نتائج إتفاق الإطار أو المفاوضات المباشرة التي لم توصل إلى نتيجة بالعكس يستغل العدو الإسرائيلي هذا الأمر من أجل مزيد من الاعتداءات على بلدنا".وتابع النائب فضل الله :" في الشأن الداخلي، كان هناك اتفاق تام على حاجة البلد إلى نوع من الهدوء والتهدئة الداخلية ولا يحتاج البلد إلى خطاب تصعيدي ولا إلى التفريق بين اللبنانيين. المطلوب اليوم أن يكون هناك خطاب وطني يلاقي هذا الصمود التاريخي لأهل الجنوب ويخفف من التوترات الداخلية، لا حاجة لتوتير الداخل لأنه يكفي اللبنانيين ما يقوم به العدو من تصعيد ضد بلدنا ولا يحتاج شعبنا في لبنان ولا يحتاج جميع اللبنانيين إلى خطاب تصعيدي أو تحريضي يسهم في التفرقة بدل أن يكون الخطاب خطاباً وطنياً يؤدي إلى التلاقي والوحدة في مواجهة ما يتعرض له لبنان ، للأسف هناك دائماً من يحاول أن يبعد اللبنانيين عن بعضهم البعض ، طبعاً في النقاش مع دولة الرئيس نبيه بري دائماً يدعو إلى ما يجمع ولا إلى ما يفرق وهذا موقفه الدائم والمعروف".وتابع فضل الله : "هناك أمران آخران جرى إستعراضهما ما يتعلق بالموازنة والاعتمادات المفروض أن نضعها في الموازنة العامة من أجل إعادة الإعمار. طبعاً مجلس الجنوب يقوم بدور كبير مشكور عليه بإمكانات ضئيلة ، وهذا قلناه في لجنة المال والموازنة وقلناه أيضاً اليوم في النقاش لدينا الترميم الإنشائي، والتدعيم الإنشائي، لدينا النازحين، لدينا القرى المدمرة والنازحة ، لدينا ما جرى في الضاحية الجنوبية وفي البقاع ، كل هذا الملف يجب أن يوضع على نار حامية وأن يأخذ موقعه عند الحكومة ، لا يجوز أن يبقى هذا الملف عرضة للتجاذب السياسي وأن ينشغل اللبنانيون بقضايا أخرى في الوقت القضايا الأساسية يتم تجاهلها ، على كل حال وضعنا خارطة طريق من أجل متابعة هذا الملف".وختم : "كان اللقاء مناسبة لأن نقدم لدولة الرئيس نبيه بري كتاب شرح نهج البلاغة الذي ألفه العلامة الشهيد السيد هاشم صفي الدين ، وهذه أول نسخة صدرت فأحببنا أن نقدمها عن روح هذا الشهيد على هذا الجهد الذي قام به، الجهد الفكري والعلمي وأيضاً بما أن هناك سيكون حفل إطلاق لهذا الكتاب وجهنا دعوة إلى دولة الرئيس نبيه بري".ومن زوار الرئيس بري : رئيس مجلس إدارة طيران (الميدل ايست) المدير العام للشركة محمد الحوت حيث جرى عرض لأوضاع الشركة وبرامج عملها ومشاريعها المستقبلية .جلسة عامةعلى صعيد آخر، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2026 ، وذلك لإستكمال جدول أعمال الجلسة العامة السابقة التي عقدت بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026 .