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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم، رئيس الدكتور نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. كما تناول البحث متابعة الاتصالات والمشاورات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وزيارة مندوب الاميركية في الامم المتحدة السفير مايك والترز إلى ، والمداولات الجارية في نيويورك لوضع ترتيبات جديدة تجنبا لحصول اي فراغ مع نهاية السنة مع بدء انسحاب اليونيفيل.وتطرق البحث ايضا إلى اهمية التدابير الامنية في فترة الأعياد والتشدد في تنفيذ القوى العسكرية والأمنية الاجراءات التي توفر جوا امنا ومستقرا خلال الفترة المقبلة، على ان يبدأ تنفيذ هذه الاجراءات بدءا من الاسبوع المقبل. واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على التدابير المتخذة لتأمين سلامة الحركة الجوية في مطار رفيق الدولي ووقف ظاهرة الطيور التي يمكن ان تعيق حركة الطائرات. كما تمت متابعة الاجراءات المتعلقة بحماية الامن الغذائي، انطلاقا من ان الامن المستقر وسلامة الغذاء يعززان ثقة المواطنين والقادمين إلى في فترة الأعياد.الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات دينية وسياسية.المطران عونواستقبل رئيس الجمهورية راعي الأبرشية المارونية في جبيل المطران والسيد فرنسوا حنوش، حيث تم التداول في عدد من المواضيع الراهنة.رئيس رابطة النواب السابقينسياسيا، استقبل رئيس الجمهورية رئيس رابطة النواب السابقين الوزير والنائب السابق طلال المرعبي ونجله النائب السابق طارق المرعبي، واجرى معهما جولة افق تناولت التطورات الراهنة، وحاجات عموما ومنطقة عكار خصوصا.وقال الوزير السابق المرعبي: "الزيارة كانت لتهنئة الرئيس عون بذكرى الاستقلال والبحث في عدد من المواضيع التي تهم منطقة عكار. واكدنا خلال اللقاء على دعمنا لمواقف فخامته الوطنية والصلبة والخيارات التي اتخذها لبسط سلطة الدولة واستعادة الأراضي المحتلة في الجنوب".اضاف: "ان وحدة موقف اللبنانيين ضرورية في هذه المرحلة للوقوف الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة في مسيرة استعادة السيادة وسلطة الدولة".وفد المجتمع المدنيالى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من ناشطين وممثلين عن مجموعات من المجتمع المدني، برئاسة السيد سلمان سماحة الذي القى في مستهل اللقاء كلمة أكد فيها تأييد الوفد "اتفاق الإطار، إنطلاقا من أمر أساسي واحد: استعادة اللبنانيين حقهم في تقرير مصيرهم، وهو ما فقدوه منذ ستين عاما تقريبا".وقال: "‏نأتي اليوم بإصرار أكبر لا لدعم هذا الخيار فقط، بل للمساهمة في حمايته وإنجاحه.‏ فهذا الخيار لم يعد يخص رئاسة الجمهورية أو الحكومة وحدهما، بل تبنته أكثرية لبنانية عابرة للطوائف والمناطق، إذ رأت فيه محطة مفصلية ومدخلا لخلاص لبنان".‏ ‏اضاف: "نريد أن نرى سلطة تنفيذية موحدة، دعمتها أغلبية نيابية متراصة، لا تناقضات بالسر أو بالعلن، ولآ تنافسا سلبيا.‏ ولا نريد أن نرى أو نشعر بأي نوع من أنواع التراجع أمام الأمر الواقع، مهما بلغت الصعوبات والتحديات.‏ والأهم، نريد حلا للقضية اللبنانية دائما ثابتا، لا تسوية-هدنة بين حرب وحرب".وختم: "إننا مصرون على أن نكون شركاء في مسيرة الإنقاذ التي تقودون". ‏الرئيس عونورد رئيس الجمهورية مرحبا بالوفد، وقال: "إن رئيس البلاد لوحده لا يمكنه القيام وحده بكافة الأمور المطلوبة، علينا جميعا ان نضع يدنا بيد بعض، ونحافظ على وحدة الصف. يمكننا ان نلقي جزءا من الحق بسبب ما يصيبنا على الخارج، لكن علينا في الداخل مسؤولية عدم الإستقواء بالخارج على حساب هذا الداخل. فليكن إستقواؤنا ببعضنا البعض على الخارج. للأسف هناك من لديه اجندات تخويف وتخوين بهدف شد العصب، على أسس غير مبررة".وأشار الرئيس عون الى انه وصف في كلمته في ذكرى الإستقلال الوضع الراهن على ما هو عليه، مكررا السؤال: "بماذا أفاد لبنان إسنادا غزة وإيران؟". وقال: "إزاء الواقع الذي أصاب لبنان من شهداء ودمار وإحتلال لقرى وبلدات في الجنوب، لم نكن الا امام خيارين: إما التفرج عاجزين على إستمرار الوضع على ما هو عليه، وإما الذهاب الى الخيار الدبلوماسي لتحقيق أهدافنا: تحرير الجنوب من الاحتلال، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة النازحين، ووقف إطلاق النار. وكان السؤال: هل انتم قادرون على تحقيق هذه الأهداف بمواصلة الحرب؟ إذا كنتم عاجزين عن ذلك، فدعونا نعمل لتحقيقها".أضاف: "المشكلة لم تكمن في المفاوضات إنما في المفاوض: كيف تفاوض الدولة اللبنانية عن نفسها؟ فهل نحن قاصرون، لا نعرف كيف نتكلم وندافع عن أنفسنا؟ من هنا تبدأ السيادة: من سيادة القرار. والإستقلال يبدأ في النفوس قبل النصوص، وتحديدا بالإستقلال عن التبعية للخارج".وتابع: "لا تراجع في الموقف المعلن". واستشهد بكلمة من "القامة الكبرى التي خسرناها يوم الإستقلال المطران جورج خضر، الذي كتب: إن الإستقلال في هذا الظرف التاريخي عدل إلهي قبل ان يكون عدلا بشريا، ذلك ان الله يريدنا ان نعيش ونربي أولادنا، وهذا غير ممكن إن بتنا بلا كرامة... مصلحة الكل تتعدى مصلحة الجزء".وقال رئيس الجمهورية: "ان رجالات لبنان الكبار من الإمام السيد موسى الصدر، الى الإمام محمد مهدي شمس الدين، الى العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، الى المطران خضر، تكلموا الكلمة التي نقولها نحن اليوم. نحن لا نخترع أمورا جديدة. هذا هو لبنان الحق، وعلينا ان نحافظ عليه وندع الإنسان فيه يعيش بكرامة وامان. وهذا ما سنواصل العمل من اجله".أضاف: "إن اللبناني الذي يبدع في الخارج قادر على إعادة بناء وطنه. لكن للأسف هناك في لبنان من هو نقيض الدولة ومفهومها، لأن عودتها الى تحمل مسؤولياتها يفقده دوره. ان ابن الجنوب دفع الكثير، ومن حقه ان يعيش بكرامة. نحن مستعدون ان ندفع لأجل بلدنا. نحن نضحي بأنفسنا من اجل بلدنا، لكن لا نضحي ببلدنا من اجل الآخرين".وجرى خلال اللقاء حوار بين أعضاء الوفد والرئيس عون الذي قال: "ان قرابة ستين سنة من الإرتهان الى الخارج والفساد وسوء الإدارة لا تنقضي بين ليلة وضحاها، لكننا وضعنا الهدف واضحا امامنا وسنكمل الطريق. نحن مصممون على المضي قدما ولا عودة الى الوراء، والمهم من الجميع: الإيمان بقضية لبنان، لأن عدم الإيمان بأي قضية يؤدي الى الا يكتب لها النجاح".أضاف: "إننا نبني الدولة من جديد، وهناك إنجازات كثيرة تحققت الى الآن. ونحن وضعنا لبنان الى طاولة المفاوضات وليس على طاولة المفاوضات، ومستمرون الى الأمام. على الصعيد الداخلي سنكمل بالإصلاحات والرقمنة وتفعيل الى جانب تطوير الإدارة. وعلى الصعيد الخارجي، نحن نسعى الى افضل العلاقات مع الجميع على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وسنعمل كي نجعل ابن الجنوب بالأخص، من شبعا الى البحر، يعيش في ارضه بكرامة وأمان، بحرية وإطمئنان، بعد طول معاناة لعقود".وتابع: "ان الدبلوماسية ليست استسلاما بل بندا من بنود وخيارات السياسة، والتفاوض ليس انكسارا، والسلام ليس مسا بالكرامة. ان الأكثرية اللبنانية العابرة للطوائف تؤيد ما نقوم به، ونحن لم نقم بما قمنا به لكي نتراجع لاحقا. انا اتكلم إنطلاقا من معاناة اللبنانيين من كل الطوائف، وهدفنا الا يكون هناك سلاح الا سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. إن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة، هذا ما نعمل عليه. فهل هذا امر معيب او يشكل خيانة؟".وختم: "لا يمكنك ان تكون سياديا وتحب بلدك فيما انت تهشم بجيشك، فلولا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لزال لبنان. وعلى الرغم من كل الإمكانات الضئيلة، فإن الجيش اللبناني والأجهزة اللبنانية يقوم كل منهم بواجباته. اتركوا الجيش والأجهزة الأمنية تعمل، وابقوا ثقتكم كبيرة بهما".برقيات تهنئةالى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية عددا من برقيات التهنئة في ذكرى الإستقلال من عدد من رؤساء وقادة الدول، ابرزها: من رئيس الصين الشعبية السيد شي جينبينغ، ورئيس جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الإشتراكية السيد انورا كومارا ديساناياكا.كما تلقى برقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك.