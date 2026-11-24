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وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة ورش عمل تدريبية نظمها التجمع خلال الفترة الماضية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتعزيز قدرات الشركات اللبنانية على الاستفادة من التحولات الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير أعمالها ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها.وشهدت الورشة مشاركة واسعة، حيث حضرها حشد من أعضاء مجلس إدارة التجمع وأعضائه، إلى جانب ممثلين عن عدد كبير من الشركات اللبنانية، وناهز عدد الجهات والشركات المشاركة نحو 80 شركة.وأكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرّد أداة لمساعدة الموظفين على إنجاز مهامهم، بل أصبح عاملاً أساسياً في تطوير أداء المؤسسات وإعادة تصميم عملياتها وطرق إدارتها.وخلال كلمة ألقاها في ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، عرض شحادة أبرز التحوّلات في هذا المجال، من الأنظمة القادرة على تنفيذ المهام وإدارة العمليات، إلى الحلول المتخصصة التي تعتمد بيانات المؤسسات، والتطبيقات التي تستخدم الصوت والصور، وصولاً إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة لحماية المعلومات الحساسة.وشدّد على أن الاستثمار الناجح في الذكاء الاصطناعي يبدأ بتنظيم البيانات وضمان جودتها، وإعادة تصميم آليات العمل بالتعاون مع الموظفين، ووضع ضوابط واضحة لحماية المعلومات، إلى جانب قياس الكلفة والعائد الاقتصادي قبل اعتماد الحلول وتوسيع استخدامها.وعرض شحادة أبرز المسارات التي تعمل الوزارة على تطويرها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتشمل إنشاء صندوق للصناديق للاستثمار في شركات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، وتأمين خطوط ائتمان لتمويل التحوّل الرقمي في القطاع الخاص، وإطلاق برامج تمويل مشترك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير أرصدة للخدمات السحابية للشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي.كما دعا إلى التركيز على القطاعات التي تتيح تطوير حلول قابلة للتسويق والتصدير، ولا سيما الصحة والتأمين والإعلام والصناعات الغذائية، مشدّداً على أهمية توفير أطر تنظيمية واضحة لحماية البيانات والأمن السيبراني، واستكمال بناء البنية التحتية الرقمية، بما يشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والسجلات القابلة للتشغيل المشترك.وأشار إلى أهمية الاستفادة من الانتشار اللبناني لفتح أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الشركات اللبنانية تستطيع البدء بتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق محدود، ثم توسيع استخدامه تدريجياً وفق النتائج المحققة.وختم شحادة بدعوة قادة الأعمال إلى اختيار عمليات داخل مؤسساتهم تحتاج إلى التطوير، واختبار حلول عملية خلال تسعين يوماً، على أن تستند قرارات الاستثمار اللاحقة إلى نتائج ومؤشرات واضحة.