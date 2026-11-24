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بناء على توجيهات المديرالعام للاقتصاد والتجارة أبو ، وبعد ورود شكوى إلى مصلحة الاقتصاد والتجارة في – مديرية حماية المستهلك، بشأن بيع قريدس فاسد، نفذت دورية من المديرية باشراف وحضور رئيسة المصلحة أليسار الصباح وبمؤازرة دورية من المكتب الاقليمي لامن الدولة - جولة تفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدجاج غير الصالحة للاستهلاك نتيجة سوء التجميد، إضافة إلى مواد غذائية تحتوي على زيوت منتهية الصلاحية .وقد تم تسطير محضر ضبط في حق المؤسسة واستحصال إشارة المختص في النبطية لختمها بالشمع الأحمر".وفي سياق متصل، وبمؤازرة المكتب الإقليمي لأمن الدولة في ، تم دهم سيارة "رابيد" تُستخدم لنقل وتوزيع اللحوم من دون تبريد أو استيفاء شروط السلامة الغذائية، حيث ضبط نحو 150 كيلوغراما من اللحوم، وتم تلفها بناءً على إشارة التمييزي في قضاء مرجعيون، كما سُطّر محضر ضبط بالمخالفة.وأكدت استمرار حملاتها الرقابية والتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.