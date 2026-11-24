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نفذت في المدارس الخاصة ورابطة الأساتذة المتقاعدين، اعتصاما أمام ، للمطالبة بصرف مبلغ المئتي مليار ليرة المخصّص لصندوق التعويضات لتحسين الرواتب التقاعدية، وإدراج الـ450 مليار ليرة المتبقّية في موازنة عام 2027.وألقى رئيس الرابطة محمد علي ، كلمة أشار فيها إلى "مرور أربعة أشهر على نشر القانون المتعلّق بالاعتماد من دون صرفه، رغم المراجعات المتكرّرة. وانتقد تعطيل حقوق المتقاعدين، وقال: "إن الوزارات ليست مزارع خاصة ولا أملاكًا شخصية"، ومشددا على أن "الأستاذ المتقاعد لم يعد يملك ترف الانتظار".وطالب الملحم بتحويل المبلغ إلى فورا وإدراج الاعتماد المتبقي في الموازنة مع ضمان صرفه"، داعيا مجلس النواب إلى "معالجة المالية للصندوق وحماية الأموال المتأتّية من اقتطاعات الأساتذة".كما طالب مجلس بإيجاد "تمويل مستدام لتحسين المعاشات وتسديد كامل المستحقات والفروقات بأثر رجعي"، معتبرا "أنّ مضاعفة الرواتب تسع مرّات لم تعد كافية. وفي الملف الصحي"، دعا إلى "خفض الاشتراك الشهري البالغ ثلاثين دولارًا بما يراعي مداخيل المتقاعدين".وناشد الملحم الحكومة ووزارتَي التربية والشؤون الاجتماعية شمول المتقاعدين ببرنامج "أمان"، للتخفيف من أعبائهم".وختم بالتحذير من عجزهم عن تأمين الدواء والاستشفاء والغذاء، موجّهًا نداءه إلى المسؤولين:"ارحموا شيبتنا وأنصفونا قبل فوات الأوان".