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نفذت دوريات من مصلحة الاقتصاد في الجنوب ، جولة رقابية ميدانية امتدت من مفرق العاقبية وصولا إلى مفرق - ، وأسفرت عن ضبط أربع مخالفات جسيمة تمسّ بسلامة الغذاء وحقوق المستهلك.وقد توزعت المخالفات على الشكل الآتي:1 -ملحمة : ضبط مخالفات صحية خطيرة تمثّلت بوجود صراصير على اللحوم الموجودة على الواح التقطيع وداخل احدى البرادات مع عدم استيفاء الشروط الصحية والقواعد العامة لسلامة الغذاء، إضافة إلى فرم اللحوم مسبقاً ووضعها في ماكينة الفرم، في ممارسة من شأنها غش المستهلك.2 - فرن لبيع الخبز: ضبط مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالوزن الرسمي المحدد لربطة الخبز، وبيع ربطات غير مطابقة للأوزان المعتمدة.3 - محطة محروقات أولى: ضبط مخالفة تتعلق بعدم صحة الكيل، إضافة إلى عدم وجود أختام على العدادات، بما يشكّل مخالفة للأصول والمعايير المعتمدة.4 - محطة محروقات ثانية: ضبط مخالفة عدم الالتزام بالسعر الرسمي المعتمد لصفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان.وقد جرى تنظيم اربعة محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء على ان يصار الى اعادة الكشف للتثبت من تطبيق الشروط.