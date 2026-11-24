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نظم و Rethinking Lebanon المنتدى الرقمي الدولي الرابع للقادة الشباب (DYL26) تحت عنوان "أرز في حراك (Cedars in Motion)" في فندق "لو غراي" في ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، وقد بُثّ المنتدى مباشرة إلى الجمهور حول العالم.حضر المنتدى ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد علي بو حمدان، رئيس Rethinking Lebanon الدكتور جهاد الحكيّم، ممثلون عن الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات العامة، ورؤساء جامعات، وضباط، وأكاديميون، وقادة في قطاع التكنولوجيا، وروّاد أعمال، وطلاب من مختلف الجامعات.ومن خلال أربع جلسات حوارية متخصصة وخمس ورش عمل تقنية تطبيقية، بحث متحدثون من منظمات دولية بارزة وشركات عالمية وجامعات في السبل التي تمكن القادة الشباب من رسم مستقبل التكنولوجيا. وتناولت المحاور الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وإعادة الإعمار، والطاقة والبيئة، والتعليم، والتمويل الرقمي.جويل الحكيّمافتتحت عريفة الحفل سفيرة الشباب اللبناني الدكتورة جويل الحكيّم المنتدى بدعوة الحضور إلى "حماية ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلّه أبدا: إنسانيتنا". وقالت: "إن كل لبناني، مقيما كان أو مغتربا، هو "أرزة في حراك" وسفير تُسهم أفعاله في رسم صورة أمام العالم".واستشهدت بحملة Rethinking Lebanon "إذا كان لا بدّ أن تغادر وطنك، فاذهب، ولكن اذهب حاملا رسالة"، وحثت الشباب على "النجاح أينما حطوا من دون أن ينسوا من أين انطلقوا". وشكرت الجيش اللبناني و Rethinking Lebanon على ما "يبذلانه في خدمة لبنان وشبابه".الحكيّمبدوره، أمل رئيس Rethinking Lebanon أن "يعمل الشباب والجيش جنبا إلى جنب على إنهاض المجتمع اللبناني وتعزيز صموده الوطني والأخلاقي".وأوضح أن "المنتدى يهدف إلى وضع لبنان على الخريطة الرقمية العالمية من خلال الاستفادة من طاقات الشباب اللبناني في الوطن والمهجر، وعبر تعاون وثيق مع شركات التكنولوجيا العالمية"، لافتا إلى أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يُعقد المنتدى في فندق "لو غراي" على بُعد خطوات من ساحة الشهداء وقبل يومين من عيد الاستقلال". وقال: "حان الوقت لنستذكر تضحياتهم، فلهم ندين بحريتنا".غاياوأشار مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد طوني غايا إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مفاهيم الأمن وصنع القرار، وإنّ على لبنان أن يسهم في صياغة هذا التحوّل، على أن يتصدّر شبابه المسيرة".وأشاد بالشراكة بين المركز و Rethinking Lebanon بوصفها "نموذجا للتعاون بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني". وحث الشباب على "تحويل المعرفة إلى إنجاز والتحديات إلى فرص".بو حمدانأما ممثل قائد الجيش، فأكد أن "الاستثمار في الشباب ضرورة وطنية استراتيجية"، واصفا إياهم بـ"الشركاء الأساسيين في نهوض لبنان وبناء قدراته التكنولوجية". وقال: "إن رسالة الجيش، القائمة على مهمته الأساسية في حماية لبنان وصون سيادته وأمنه واستقراره، تشمل أيضا الإسهام في إعداد المواطن وتنمية قدراته العلمية والفكرية".وأشاد بالشراكة بين المركز و Rethinking Lebanon باعتبارها "نموذجا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص"، شاكراRethinking Lebanon على دورها في تنظيم المنتدى، آملا أن "تفضي هذه الشراكة إلى عمل مشترك أوسع".الجلسات الحواريةالجلسة الاولى في حراك: الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي، أدارها المستشار المشارك في شركة Bain & Companyألكسندر واكيم، وتناولت التقنيات الناشئة، والعوائق التي تحول دون مشاركة الشباب، وخريطة طريق تربط الأوساط الأكاديمية بالقطاع الصناعي والمؤسسات. وتحدث فيها: الأستاذ ونائب عميد كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة الأميركية في بيروت (AUB) البروفيسور عماد الحاج، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة idealworks المنبثقة سابقا عن مجموعة BMW والتابعة حاليا لشركة Agile Robots جيمي نصيف، ومسؤول البيانات والابتكار في شركة Potechجاد تابت.الجلسة الثانية: إعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، أدارتها الكاتبة ومقدمة بودكاست باتريسيا أودري حكيم، وناقشت "كيف يمكن لإعادة الإعمار أن تكون محركا لتخطيط عمراني أفضل، وتمويل مستدام، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفرص جديدة للمواهب الشابة". وتحدث فيها: رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، المهندس المعماري والمدير العام لشركة Contractor for Engineering & Trading العميد المتقاعد سامر حمدان، المهندس المعماري والاختصاصي في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والشريك المؤسس لشركة Scene Mattersربيع كوسا.الجلسة الثالثة: مستقبل مستدام: الطاقة والبيئة في عصر الذكاء الاصطناعي، أدارتها ربى نصّار، الاختصاصية في الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّر المناخي، وتناولت الكلفة البيئية للتحوّل الرقمي والفرص التي يتيحها، بدءا من المباني ومراكز البيانات الموفّرة للطاقة وصولا إلى النفايات الإلكترونية. وتحدّث فيها: الرئيس التنفيذي لشركة Cedar Environmental زياد أبي شاكر، المدير في شركة WSP عبدالله بو حمدان، والرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة GreenGrid Trade هالة شرف الدين.الجلسة الرابعة: تعليم المستقبل: التعلّم والابتكار في العصر الرقمي، أدارتها الأستاذة المشاركة ورئيسة قسم اللغة الإنكليزية واللغات والترجمة في جامعة سيدة اللويزة (NDU) مايا الحاج، وطرحت سؤالا حول الكيفية التي يجب أن يتطور بها التعليم في ظل إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل والتعلّم والمواطنة الرقمية. وتحدث فيها: عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) البروفيسور يوسف صيداني، مؤسس شركة Yallapay ورئيسها التنفيذي جميل غيث، والرئيس التنفيذي لمدارس Eastwood ميشال خوري.ورش العملوجاءت ورش العمل التقنية المتوازية الخمس، كالاتي:• الرقمنة والأمن: المخاطر والفرص – إنغبورغ زورن، مديرة برامج، بعثة• خيارات صغيرة، أثر كبير: الحدّ من بصمتنا الكربونية – سابين سعد، أستاذة مشاركة، كلية الهندسة، الجامعة• بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في 2026: كيف ولماذا ومتى – جورج سلّوم، الرئيس التنفيذي لشركتَي I-Stay وFrontal• من فكرة ذكاء اصطناعي إلى منتج: ابنِ ما يحتاجه الناس فعلًا – إيلي باسيل، مسؤول الاستراتيجية والبيانات والذكاء الاصطناعي في Digitas – Publicis Groupe• أسواق أذكى: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التداول والعمل المصرفي والاستثمار – آندي يوسف، رئيس استراتيجية منتجات الأسواق الرقمية والتداول الإلكتروني، منتجات الدخل الثابت، J.P. Morganمنصّة للقادة الشبابوأتاح منتدى DYL26 من خلال ربط المشاركين الشباب باختصاصيين من شركات عالمية ومؤسسات بحثية وهيئات عامة ومنظمات دولية، مساحة للتعاون العملي والابتكار المسؤول. ومن إعادة الإعمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الأكثر مراعاة للبيئة، إلى المقاربات الجديدة في التعليم والتمويل، تمحورت النقاشات حول كيفية تمكين القادة الشباب من تحويل التقنيات الناشئة إلى حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم.