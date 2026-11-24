Advertisement

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولبنان توفيق دبوسي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عربيد، يرافقه للمجلس محمد سيف الدين، حيث عقد لقاء موسع، بحضور عدد من رؤساء البلديات والاتحادات والمرافق الاقتصادية وجمعيات التجار وصناعيين وشخصيات اقتصادية واجتماعية من مختلف أقضية .وشكّل اللقاء مناسبة وطنية للتداول في سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والسلطات المحلية والمرافق الاقتصادية العامة، بما يحقق تكامل الأدوار ويدفع عجلة التنمية في طرابلس الكبرى.ورحّب دبوسي بالحاضرين، مؤكداً "أهمية الحوار وتوحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والخبرات المتاحة لصياغة رؤى ومبادرات عملية تواكب متطلبات المرحلة وتخدم المصلحة الوطنية".، عرض عربيد صعوبة الواقع الاقتصادي في ظل الأزمات المالية والمصرفية وتراجع الاستهلاك والسيولة والاستثمار، محذراً من" تداعيات الفقر والبطالة والتعثر على تماسك المجتمع"، مشددا على" ضرورة إطلاق صدمة إيجابية تعيد تشغيل الماكينة الاقتصادية وتحفّز الإنتاج والاستثمار وتستعيد الثقة".وفي الشأن ، أكد عربيد "أن المدينة تمتلك مقومات استراتيجية وتشكل قيمة مضافة كبيرة، وأن الزخم الوطني الذي تشهده، ولا سيما في أعقاب زيارة فخامة رئيس الجمهورية، يفتح المجال أمام مرحلة جديدة لإبراز صورتها وإمكاناتها الاقتصادية والتنموية، مشيداً بإصرار الرئيس دبوسي ومثابرته في العمل من أجل مستقبل مشرق لطرابلس والشمال".واختُتم اللقاء بالتأكيد على "ضرورة بلورة رؤية وطنية متكاملة تستثمر مقومات طرابلس الكبرى في النهوض الاقتصادي، والتوافق على تخصيص يوم وطني لطرابلس تحت عنوان "طرابلس عاصمة الاقتصادية" ضمن أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتسليط الضوء على مشاريعها الاستراتيجية وفرصها الاستثمارية ودورها في .