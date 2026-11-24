Advertisement

نعت عائلة الامام السيد موسى الصدراليوم، ببيان، المطران خضر،قالت فيه:"يخفت في صوت كان ضميرا حيا، ويغيب وجه كان للرحمة عنوانا.لم يكن المطران جورج خضر رجلَ دينٍ فحسب، بل كان شهادةً حية على أن الإيمان الصادق لا يبني الجدران، بل يفتح أبواب القلوب. وحين اشتدت العواصف على هذا الوطن، وقف والإمام موسى ، يجمعهما يقينٌ واحد: الإنسان أغلى ما في ، وأنّ العدالة والمحبة والكرامة ليست شعاراتٍ تُرفع، بل دربٌ نسير فيه معًا لأن "ثروتنا بعد الإنسان، إنساننا أيضًا"."أخي" هي الكلمة التي وصفه بها الإمام... ثلاثة حروف اختصرت علاقة سمت فوق الطوائف والأديان، إلى أخوة الإيمان والرسالة والمسؤولية. كان رفيق دربه، وشريك ألمه وأمله، وشاهدًا على أن المحبة بين أبناء الديانتين ليست خطابًا يُلقى، بل حياة تُعاش في اللقاء والعمل والوفاء.وحين غُيِّب الإمام، انكسر في قلب المطران شيءٌ لم يلتئم. سُئل عما أصابه، فقال:"طبعًا هذا أحدث شعورًا بالألم الكبير، وأن معناها قوة جهنم ظهرت على هذه الأرض حيثما كان، حيثما اعتُقل وغُيّب فيما بعد، وأنا إحساسي أن غضب الله نزل على هذه الأمة، لأن الإنسان رمزي، هذا الرجل كان رمزيًّا. ليس فقط قصة شخص من الأشخاص، عادي. كان يرمز إلى تطلّعات الطيّبين الأوادم في هذا البلد".لم يكن ذلك حزن صديقٍ على صديق، بل حزن وطنٍ فقد ضوءًا من أضوائه، وحزن إنسانٍ فقد أخًا ورفيق دربٍ وبصيص أملٍ في زمنٍ عاصف.ولأن الأخوّة عنده فعل لا قول، وقَّع والإمام ورفاقهم، في سلسلة « والإسلام في لبنان»، بيانًا دعا إلى لقاءٍ أخوي دائم بين أبناء الديانتين، قوامه الإيمان باللّٰه الواحد، وصون كرامة الإنسان، وإزالة الحواجز، ونشر المحبة والسلام والوئام. وفي بيان المثقفين عام 1974 جدَّد التزامه بالعدالة الاجتماعية، وبالنهوض بالمحرومين، وببناء دولة المواطنة والكرامة.نودِّع اليوم رجلًا عاش رسالته قبل أن يكتبها، وحمل الأمل حين ضاقت الآفاق، ودافع عن الإنسان حين فقد الإنسان صوته. وستبقى في ذاكرتنا يداه الممدودتان، وكلماته الرحيمة، وثقته العميقة بأن لبنان قادرٌ على أن يكون وطنًا للقاء لا للقطيعة، وللحوار لا للنزاع، وللحياة لا للموت.سيفتقد الإمام موسى الصدر، في غياب المطران جورج خضر، نديمًا فكريًا عزيزًا، ورفيقَ دربٍ شاركه الإيمان وهموم الناس، ومؤمنًا صادقًا بلبنان وأهله.ونحن، في عائلة الإمام، نفقد اليوم مدافعًا كبيرًا عن قضية الإمام المغيب وعن حقه في العودة، وأخًا أعاد الله بأخوَّته الدفءَ إلى قلوبنا على الرغم من المسافات. نفقد مرشدًا ربّانيًًا كان حضوره بلسمًا لجراحنا، وكان إيمانه يذكِّرنا في كل حين بأن قضية الإمام ليست ذكرى تُروى، بل أمانةٌ تُحمل، وأملٌ يتجدد، ووعدٌ نثق بأن الله العظيم لن يضيع حقًّا، ولن يترك صابرًا بلا فرج.يا سيدنا المطران جورج،غاب جسدك، وبقيت رسالتك حيّةً في كلّ قلبٍ آمن بأن الاختلاف لا يفرّقنا، وأن الإيمان يقرّبنا، وأنَّ لبنان يستحق أن يُبنى بالمحبة والعدل والسلام.نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وأحبّته وأبناء كنيسته ومحبيه الصبر والسلوان".