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تقدم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالله، باقتراح قانون الى ، يتعلق باستكمال تاريخ الميلاد في جوازات السفر ، عبر اعتماد آلية موحدة لتحديد اليوم والشهر والسنة للمواطنين الذين لا تتضمن قيودهم تاريخ ميلاد كاملا، بما يسهل معاملاتهم ويجنّبهم مراجعة من دون المساس بقيود الأحوال الشخصية وسجلات النفوس.وجاء في نص الاقتراح:المادة الأولى: يتوجب على العام، عند إصدار جواز السفر اللبناني، تدوين تاريخ ميلاد صاحبه متضمناً اليوم والشهر والسنة، وفقاً للبيانات الواردة في الهوية أو وثيقة إخراج القيد.إذا لم تتضمن الهوية أو وثيقة إخراج القيد تاريخ الميلاد كاملاً، يعتمد لاستكماله ما يأتي:1- اليوم الخامس عشر من الشهر، إذا كان الشهر وسنة الميلاد مدونين دون اليوم.2- اليوم المدون من شهر ، إذا كان اليوم وسنة الميلاد مدونين دون الشهر.3- الأول من شهر تموز، إذا كانت سنة الميلاد فقط هي المدونة.تُطبق أحكام هذه المادة أيضاً على جوازات السفر السارية المفعول، بناءً على طلب أصحابها.المادة الثانية: يقتصر اعتماد تاريخ الميلاد وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون على تدوينه في جواز السفر، ولا يُعتبر تصحيحاً أو تعديلاً لقيود الأحوال الشخصية أو لسجلات النفوس، ولا يمسّ بالصلاحيات القانونية للجهات المختصة بتصحيح هذه القيود، ولا يترتب عليه أي تعديل في البيانات الواردة في هذه السجلات أو في الوثائق المستندة إليها.المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميةالأسباب الموجبةلما كان عدد من المواطنين اللبنانيين، ولا سيما من كبار السن، يحملون قيوداً في سجلات الأحوال الشخصية تتضمن سنة الولادة دون تحديد الشهر واليوم، وذلك نتيجة الأصول التي كانت معتمدة سابقاً في تسجيل الولادات.ولما كانت متطلبات إصدار التأشيرات لدى معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية تقتضي أن يتضمن جواز السفر تاريخ ميلاد كاملاً ومحدداً باليوم والشهر والسنة، الأمر الذي يحول دون استفادة هؤلاء المواطنين من جوازات سفر مستوفية لهذه المتطلبات، ويضطرهم إلى مراجعة القضاء لاستكمال بيانات تاريخ الميلاد، بما يستلزمه ذلك من وقت وملاحقة وأعباء مالية.ولما كان من الممكن معالجة هذه المشكلة من خلال اعتماد قواعد موحدة لاستكمال تاريخ الميلاد في جواز السفر، بالاستناد إلى البيانات المتوافرة في الهوية أو وثيقة إخراج القيد، دون أن يستتبع ذلك أي تعديل في قيود الأحوال الشخصية أو سجلات النفوس أو الوثائق المستندة إليها.لذلك، أُعدّ اقتراح القانون المرفق، تسهيلاً لمعاملات المواطنين وصوناً لحقوقهم، وإزالةً للعقبات الإدارية التي تحول دون حصولهم على جوازات سفر مستوفية للشروط المطلوبة".