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سُجّي جثمان مثلّث الرحمة المطران جاورجيوس خضرصباح اليوم في كنيسة القديس جاورجيوس في بصاليم، حيث ترأس راعي الأبرشية المطران سلوان موسي القداس الإلهي، بمشاركة رئيس دير مار إلياس شويا البطريركي الأسقف قسطنطين كيال وعدد من الكهنة والشمامسة.وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى المطران سلوان عظة تناول فيها معاني النص الإنجيلي الذي تُلي خلال الخدمة، مشيرًا إلى أن"الأسقف يجاهد من أجل حماية رعيته من الخطيئة والجهل والابتعاد عن الله". وأكد أن "مدرسة المطران جاورجيوس (خضر) تنطلق من الوصية الإنجيلية: «أحبّوا بعضكم بعضًا»، معربًا عن فرحه بمشاركة طلاب مدرسة القديس جاورجيوس في بصاليم، التي أسّسها سلفه الراحل. ودعا الشباب إلى أن "يحبّوا بعضهم بعضًا من أجل المسيح، وأن يكونوا تلاميذ في مدرسة الإنجيل، قائلًا: «هذه هي القيم التي غرسها فينا المطران جاورجيوس».وأضاف: "أن المطران علّم بمحبة المسيح كمن له سلطان، لكنه بقي تلميذًا يتعلّم كل يوم، وأوصانا بأن نبقى محبّين للمسيح".وبعد القداس الإلهي، أُقيمت مراسم التبرّك من جثمان المثلث الرحمة، قبل أن يستقبل المطران موسي، والمطران أنطونيوس (الصوري) راعي أبرشية زحلة، والمطران اسحق (بركات) راعي أبرشية الوسطى، والأسقف قسطنطين (كيال)، وعائلة الراحل التعازي في صالون الكنيسة، حيث أمّت المكان وفود روحية ورسمية وأمنية، إلى جانب مجالس الرعايا وأبناء الأبرشية ووفود حركية.وحضر معزيا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من المجلس، وممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، والسفير الروسي في ، والقائم بأعمال السفارة في لبنان، ووزراء ونواب حاليون وسابقون، والمطران جوزف (معوض)، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وفعاليات قضائية ونقابية وعسكرية وتربوية واجتماعية وحزبية. واختُتم اليوم الأول بصلاة غروب عيد القديسة كاترينا.ومن المقرر أن تشارك في الخدم الليتورجية جوقات عدة، بينها جوقة أبرشية (SEM)، وجوقة «ثيوتوكوس» (Theotokos)، وجوقة البلمند، إلى جانب جوقات رعايا الأبرشية.أما برنامج يوم الأربعاء، فيتضمن القداس الإلهي الصباحي، والتبرّك من الجثمان، واستقبال التعازي، على أن يُختتم بصلاة الغروب.