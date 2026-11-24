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سلّم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الدكتور فادي مكي، المخطط التوجيهي لبرنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" وخطّة تنفيذه. ويشكّل تسليم المخطط والخطّة إنجازاً رئيسياً للبرنامج، إذ يضع بين يدي الحكومة 37 إصلاحاً استراتيجياً وخارطة طريق لتنفيذها حتى عام 2030.وخلال اللقاء، عرض مكي أبرز الإصلاحات المقترحة، وناقش مع رئيس أولوياتها والخطوات المقبلة لتنفيذها. وتشمل هذه الإصلاحات توضيح صلاحيات الإدارات وتعزيز المساءلة، وترسيخ مبدأ الجدارة في الوظيفة العامة، وتبسيط الإجراءات بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بعدد أقلّ من المراجعات.وتتوزّع خطّة التنفيذ على ثلاثة مسارات مترابطة، تشمل الحوكمة وتنظيم الدولة، والموارد البشرية، والخدمات العامة والتحوّل الرقمي. واستند إعداد المخطط إلى أكثر من 100 طاولة مستديرة في مختلف المناطق، شارك فيها نحو ألفَي شخص، وإلى مسح وطني لقياس رضا المواطنين شمل 12 ألف مواطن، فضلاً عن دراسة تجارب أكثر من 60 دولة.وتشمل الخطوات المقبلة عرض المخطط على مجلس الوزراء لمناقشته، على أن تلي ذلك مشاورات مع الجهات المعنيّة. وتنتقل الإجراءات الجاهزة إلى حيّز التنفيذ، فيما تُرفع المقترحات التي تستلزم تشريعاً إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.