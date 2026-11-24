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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة لنا إبراهيم العيسى (مواليد عام 2006، سوريّة)، التي غادرت بتاريخ 15-10-2026، مكان إقامة ذويها في بلدة قبيع – حمّانا إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بشعبة المعلومات على الخطّ السّاخن 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.