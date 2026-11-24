أكد يسرائيل كاتس أن تواصل تعزيز قدرات في وحركة في غزة، وتسعى إلى استعادة قوتها، مشيراً إلى أن التقديرات تستبعد إسناد حزب الله لطهران في أي مواجهة عسكرية مقبلة.

وفي سياق حديثه عن التهديدات ، زعم كاتس أن طهران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية لاستخدامها ضد ودول المنطقة، لكنه أقرّ بأنها لم تبلغ بعد مرحلة امتلاك القدرة على تنفيذ هجوم كيميائي ضد إسرائيل.

وقال كاتس، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع منذ أشهر المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج، معتبراً أن تطوير هذه الأسلحة يشكل تهديداً خطيراً، ومشدداً على ضرورة منع إيران من امتلاك هذه القدرة.

كما حذّر من احتمال مبادرة طهران إلى شن هجوم جديد على إسرائيل قبل تعرضها لضربة إسرائيلية أو أميركية، قائلاً إن الإيرانيين قد يختارون عدم انتظار المفاجأة للمرة الثالثة.

وفي ما يتعلق بالتحرك الأميركي، ادعى كاتس أن الرئيس درس توجيه ضربة إلى إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه أرجأ اتخاذ القرار. واعتبر أن المعلومات المتعلقة بالبرنامج الكيميائي زادت من إلحاح التعامل مع الملف، مضيفاً أن طهران تعمل أيضاً على تطوير صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 4,000 كيلومتر، ما قد يشكل تهديداً لأوروبا أيضاً.

كذلك، اتهم كاتس إيران بالتخطيط لاغتيال وأفراد من عائلته ومسؤولين كبار في إدارته، زاعماً أن طهران تعمل على تنفيذ عمليات تستهدفهم.